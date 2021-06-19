Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал Украину и Турцию силами, стабилизирующими черноморский регион
Как сообщает МИД страны, Кулеба поучаствовал в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" в рамках Анталийского дипломатического форума. Украинский дипломат рассказал об "угрозах" из-за проекта "Северный поток 2", отметил, что Украина "всегда была и остается надежным транзитером газа".
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Кулеба в дискуссии охарактеризовал роль Украины и Турции в черноморском регионе как "стабилизирующую".
"Черное море сейчас полно угроз вследствие временной оккупации Крыма Россией. Но Украина с Турцией являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в черноморском регионе. У нас отличное сотрудничество практически на всех направлениях. Энергетика - одно из них", - говорится в сообщении.
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По словам министра, одним из важных элементов стратегической энергетической стабильности и диверсификации является Трансанатолийский газопровод (TANAP). "Мы также ожидаем достройки Турцией нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря. Это создаст новые возможности для поставок LNG-газа в страны черноморского региона", - добавил украинский министр.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".