https://ria.ru/20210619/kuleba-1737729318.html

Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей

Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей - РИА Новости, 19.06.2021

Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей

Украина и Турция являются силами, стабилизирующими черноморский регион, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T21:00

2021-06-19T21:00

2021-06-19T21:00

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

средиземное море

владимир путин

севастополь

оон

в мире

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КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Украина и Турция являются силами, стабилизирующими черноморский регион, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Как сообщает МИД страны, Кулеба поучаствовал в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" в рамках Анталийского дипломатического форума. Украинский дипломат рассказал об "угрозах" из-за проекта "Северный поток 2", отметил, что Украина "всегда была и остается надежным транзитером газа".Кулеба в дискуссии охарактеризовал роль Украины и Турции в черноморском регионе как "стабилизирующую"."Черное море сейчас полно угроз вследствие временной оккупации Крыма Россией. Но Украина с Турцией являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в черноморском регионе. У нас отличное сотрудничество практически на всех направлениях. Энергетика - одно из них", - говорится в сообщении.По словам министра, одним из важных элементов стратегической энергетической стабильности и диверсификации является Трансанатолийский газопровод (TANAP). "Мы также ожидаем достройки Турцией нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря. Это создаст новые возможности для поставок LNG-газа в страны черноморского региона", - добавил украинский министр.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

россия

средиземное море

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, средиземное море, владимир путин, севастополь, оон, в мире