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Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей - РИА Новости, 19.06.2021
Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Украина и Турция являются силами, стабилизирующими черноморский регион, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T21:00
2021-06-19T21:00
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
средиземное море
владимир путин
севастополь
оон
в мире
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КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Украина и Турция являются силами, стабилизирующими черноморский регион, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Как сообщает МИД страны, Кулеба поучаствовал в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" в рамках Анталийского дипломатического форума. Украинский дипломат рассказал об "угрозах" из-за проекта "Северный поток 2", отметил, что Украина "всегда была и остается надежным транзитером газа".Кулеба в дискуссии охарактеризовал роль Украины и Турции в черноморском регионе как "стабилизирующую"."Черное море сейчас полно угроз вследствие временной оккупации Крыма Россией. Но Украина с Турцией являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в черноморском регионе. У нас отличное сотрудничество практически на всех направлениях. Энергетика - одно из них", - говорится в сообщении.По словам министра, одним из важных элементов стратегической энергетической стабильности и диверсификации является Трансанатолийский газопровод (TANAP). "Мы также ожидаем достройки Турцией нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря. Это создаст новые возможности для поставок LNG-газа в страны черноморского региона", - добавил украинский министр.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, средиземное море, владимир путин, севастополь, оон, в мире
Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
21:00 19.06.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Кулеба назвал Украину и Турцию силами, стабилизирующими черноморский регион

Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Украина и Турция являются силами, стабилизирующими черноморский регион, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как сообщает МИД страны, Кулеба поучаствовал в панельной дискуссии на тему "Энергетика: какое будущее нас ожидает?" в рамках Анталийского дипломатического форума. Украинский дипломат рассказал об "угрозах" из-за проекта "Северный поток 2", отметил, что Украина "всегда была и остается надежным транзитером газа".
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Кулеба в дискуссии охарактеризовал роль Украины и Турции в черноморском регионе как "стабилизирующую".
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По словам министра, одним из важных элементов стратегической энергетической стабильности и диверсификации является Трансанатолийский газопровод (TANAP). "Мы также ожидаем достройки Турцией нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря. Это создаст новые возможности для поставок LNG-газа в страны черноморского региона", - добавил украинский министр.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаСредиземное мореВладимир ПутинСевастопольООНВ мире
 
 
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