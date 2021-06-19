Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом
Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму злорадством
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов полуострова.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать.
"Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма. Сами сделать ничего не могут. Это бессильное злорадство", - сказал Аксенов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".