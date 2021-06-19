https://ria.ru/20210619/krym-1737737480.html

Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом

Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом - РИА Новости, 19.06.2021

Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов полуострова. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T23:36

2021-06-19T23:36

2021-06-19T23:36

подтопление на востоке крыма

россия

алексей данилов

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов полуострова.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210619/krym-1737680664.html

россия

республика крым

украина

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Затопленные дворы и машины: наводнение в Керчи Полторы месячных нормы осадков выпало за ночь в районе Керчи, сообщил гидрометцентр Крыма. По данным ГУМЧС, в одном из сел даже пришлось проводить эвакуацию. Как сообщил РИА Новости советник главы региона Олег Крючков, Сергей Аксенов уже выехал на место. Фото из соцсетей. 2021-06-19T23:36 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, алексей данилов, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире