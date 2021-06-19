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Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом
Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом - РИА Новости, 19.06.2021
Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов полуострова. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T23:36
2021-06-19T23:36
подтопление на востоке крыма
россия
алексей данилов
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов полуострова.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
республика крым
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Затопленные дворы и машины: наводнение в Керчи
Полторы месячных нормы осадков выпало за ночь в районе Керчи, сообщил гидрометцентр Крыма. По данным ГУМЧС, в одном из сел даже пришлось проводить эвакуацию. Как сообщил РИА Новости советник главы региона Олег Крючков, Сергей Аксенов уже выехал на место. Фото из соцсетей.
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подтопление на востоке крыма, россия, алексей данилов, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире
Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму маразмом
23:36 19.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк

Аксенов назвал реакцию Киева на наводнение в Крыму злорадством

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов полуострова.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу", и теперь крымчане не знают, что с ней делать.

"Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма. Сами сделать ничего не могут. Это бессильное злорадство", - сказал Аксенов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Подтопление на востоке КрымаРоссияАлексей ДаниловСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВ мире
 
 
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