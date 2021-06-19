https://ria.ru/20210619/krym-1737704740.html

Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма

Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма - РИА Новости, 19.06.2021

Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:13

2021-06-19T16:13

2021-06-19T16:13

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

ялта

кировский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова."Для нас первостепенно составить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сойдет, подрядчики могли приступить к выполнению работ. Впереди тяжелая работа по восстановлению абсолютно всей инфраструктуры в пострадавших районах. Все это предстоит сделать в максимально сжатые сроки", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будет вести единый подрядчик."Все средства в полном объеме будут доведены федеральным правительством по поручению президента", - подчеркнул Аксенов.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова. На следующий день циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.При этом стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.

https://ria.ru/20210619/podtoplenie-1737686650.html

ялта

кировский район

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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), ялта, кировский район