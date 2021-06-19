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Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма - РИА Новости, 19.06.2021
Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:13
2021-06-19T16:13
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
ялта
кировский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова."Для нас первостепенно составить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сойдет, подрядчики могли приступить к выполнению работ. Впереди тяжелая работа по восстановлению абсолютно всей инфраструктуры в пострадавших районах. Все это предстоит сделать в максимально сжатые сроки", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будет вести единый подрядчик."Все средства в полном объеме будут доведены федеральным правительством по поручению президента", - подчеркнул Аксенов.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова. На следующий день циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.При этом стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), ялта, кировский район
Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:13 19.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым

Глава Крыма Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова.
"Для нас первостепенно составить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сойдет, подрядчики могли приступить к выполнению работ. Впереди тяжелая работа по восстановлению абсолютно всей инфраструктуры в пострадавших районах. Все это предстоит сделать в максимально сжатые сроки", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будет вести единый подрядчик.
"Все средства в полном объеме будут доведены федеральным правительством по поручению президента", - подчеркнул Аксенов.
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Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова. На следующий день циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
При этом стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы.
 
Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)ЯлтаКировский район
 
 
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