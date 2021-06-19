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Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать Хуснуллин
Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать Хуснуллин - РИА Новости, 19.06.2021
Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать Хуснуллин
Комиссию по восстановлению регионов Крыма, пострадавших от подтопления, возглавит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:47
2021-06-19T15:47
2021-06-19T15:47
подтопление на востоке крыма
россия
сергей аксенов (политик)
керчь
марат хуснуллин
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Комиссию по восстановлению регионов Крыма, пострадавших от подтопления, возглавит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Идем по пути восстановления ситуации, как это было в Иркутской области. Будет создана комиссия под руководством Хуснуллина. Соответственно, федеральный центр оказывает содействие, в региональном резервном фонде у нас на выплаты есть 300 миллионов", - сказал Аксенов журналистам.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
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подтопление на востоке крыма, россия, сергей аксенов (политик), керчь, марат хуснуллин, республика крым, происшествия
Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать Хуснуллин
Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать вице-премьер Хуснуллин