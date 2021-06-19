https://ria.ru/20210619/krym-1737701566.html

Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать Хуснуллин

Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать Хуснуллин - РИА Новости, 19.06.2021

Восстановление подтопленных районов Крыма будет курировать Хуснуллин

Комиссию по восстановлению регионов Крыма, пострадавших от подтопления, возглавит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:47

2021-06-19T15:47

2021-06-19T15:47

подтопление на востоке крыма

россия

сергей аксенов (политик)

керчь

марат хуснуллин

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737446922_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_9a52e0ec434971c91f27922a902babb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Комиссию по восстановлению регионов Крыма, пострадавших от подтопления, возглавит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Идем по пути восстановления ситуации, как это было в Иркутской области. Будет создана комиссия под руководством Хуснуллина. Соответственно, федеральный центр оказывает содействие, в региональном резервном фонде у нас на выплаты есть 300 миллионов", - сказал Аксенов журналистам.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

https://ria.ru/20210619/krym-1737680664.html

россия

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, сергей аксенов (политик), керчь, марат хуснуллин, республика крым, происшествия