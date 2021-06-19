https://ria.ru/20210619/krym-1737697214.html
Аксенов доложил Путину о ситуации с подтоплением в Крыму
Аксенов доложил Путину о ситуации с подтоплением в Крыму - РИА Новости, 19.06.2021
Аксенов доложил Путину о ситуации с подтоплением в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с подтоплением районов полуострова. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:19
2021-06-19T15:19
2021-06-19T15:30
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с подтоплением районов полуострова."Я вчера докладывал о положении дел главе государства Владимиру Владимировичу, также переговорил с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, федеральный центр окажет содействие в восстановлении пострадавших районов Крыма.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
https://ria.ru/20210619/krym-1737680664.html
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, происшествия
Аксенов доложил Путину о ситуации с подтоплением в Крыму
15:19 19.06.2021 (обновлено: 15:30 19.06.2021)
Аксенов доложил Путину о ситуации с подтоплением в Крыму