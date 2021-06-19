https://ria.ru/20210619/krym-1737680664.html

Синоптики предупредили о новых сильных дождях в Крыму

Синоптики предупредили о новых сильных дождях в Крыму - РИА Новости, 19.06.2021

Синоптики предупредили о новых сильных дождях в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквалами, сообщила пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:37

2021-06-19T12:37

2021-06-19T12:37

подтопление на востоке крыма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквалами, сообщила пресс-служба республиканского МЧС."По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.Как ранее рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, на смену ушедшему мощному циклону в ночь на 20 июня образуется еще один, но уже не такой мощный. С 21 июня и далее на протяжении всей недели будет жарко, возможны кратковременные грозы.

https://ria.ru/20210619/krym-1737653371.html

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2021

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подтопление на востоке крыма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество