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Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте
Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте - РИА Новости, 19.06.2021
Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте
Ситуация в поселке городского типа Кореиз после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:00
2021-06-19T12:00
2021-06-19T12:00
подтопления в крыму
сергей аксенов (политик)
керчь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Ситуация в поселке городского типа Кореиз после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Кореиз. Положение сложное, подтоплены дома и дворы. Поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ближайшее время в поселок будет осуществлен подвоз воды", - написал Аксенов на своей странице в ВКонаткте.Он побывал в поселке, в котором селевыми потоками подтопило жилые дома и нанесло огромное количество глины и камней. В Кореизе сейчас также отсутствует водоснабжение.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20210619/podtoplenie-1737668032.html
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подтопления в крыму, сергей аксенов (политик), керчь, ялта, происшествия
Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте
Глава Крыма Аксенов назвал сложным положение в затопленном поселке Кореиз под Ялтой