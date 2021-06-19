https://ria.ru/20210619/krym-1737678005.html

Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте

Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте - РИА Новости, 19.06.2021

Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте

Ситуация в поселке городского типа Кореиз после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:00

2021-06-19T12:00

2021-06-19T12:00

подтопления в крыму

сергей аксенов (политик)

керчь

ялта

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Ситуация в поселке городского типа Кореиз после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Кореиз. Положение сложное, подтоплены дома и дворы. Поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ближайшее время в поселок будет осуществлен подвоз воды", - написал Аксенов на своей странице в ВКонаткте.Он побывал в поселке, в котором селевыми потоками подтопило жилые дома и нанесло огромное количество глины и камней. В Кореизе сейчас также отсутствует водоснабжение.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210619/podtoplenie-1737668032.html

керчь

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, сергей аксенов (политик), керчь, ялта, происшествия