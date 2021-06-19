https://ria.ru/20210619/krym-1737653371.html

Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии

Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии - РИА Новости, 19.06.2021

Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии

Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T00:32

2021-06-19T00:32

2021-06-19T12:33

туризм

подтопления в крыму

россия

керчь

новости - туризм

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ялта

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям перенести экскурсии на более благоприятный период, сообщили в пресс-службе ведомства.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к затоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.В Ростуризме отметили, что, по данным правительства Крыма, в связи с выпадением обильных осадков произошло наводнение в Керчи, Ялте и на других территориях Южного побережья Крыма."Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму - следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности. Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210618/navodnenie-1737605060.html

россия

керчь

ялта

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подтопления в крыму, россия, керчь, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ялта, москва, общество