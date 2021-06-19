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Туризм
https://ria.ru/20210619/krym-1737653371.html
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии - РИА Новости, 19.06.2021
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии
Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T00:32
2021-06-19T12:33
туризм
подтопления в крыму
россия
керчь
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ялта
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям перенести экскурсии на более благоприятный период, сообщили в пресс-службе ведомства.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к затоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.В Ростуризме отметили, что, по данным правительства Крыма, в связи с выпадением обильных осадков произошло наводнение в Керчи, Ялте и на других территориях Южного побережья Крыма."Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму - следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности. Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период", - говорится в сообщении.
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подтопления в крыму, россия, керчь, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ялта, москва, общество
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии
00:32 19.06.2021 (обновлено: 12:33 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Керчи из-за ливней
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ростуризм рекомендовал компаниям перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям перенести экскурсии на более благоприятный период, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к затоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.
В Ростуризме отметили, что, по данным правительства Крыма, в связи с выпадением обильных осадков произошло наводнение в Керчи, Ялте и на других территориях Южного побережья Крыма.
"Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму - следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности. Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период", - говорится в сообщении.
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