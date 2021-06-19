https://ria.ru/20210619/krym-1737653371.html
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии - РИА Новости, 19.06.2021
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии
Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T00:32
2021-06-19T00:32
2021-06-19T12:33
туризм
подтопления в крыму
россия
керчь
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ялта
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737442902_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_58be25c94724be2425e5271bcf77b821.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям перенести экскурсии на более благоприятный период, сообщили в пресс-службе ведомства.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к затоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.В Ростуризме отметили, что, по данным правительства Крыма, в связи с выпадением обильных осадков произошло наводнение в Керчи, Ялте и на других территориях Южного побережья Крыма."Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму - следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности. Экскурсионным компаниям рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210618/navodnenie-1737605060.html
россия
керчь
ялта
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737442902_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_89689d23c91e62e143ba26c25a131ffa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопления в крыму, россия, керчь, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ялта, москва, общество
Ростуризм рекомендовал перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии
00:32 19.06.2021 (обновлено: 12:33 19.06.2021)
Ростуризм рекомендовал компаниям перенести экскурсии по Крыму из-за разгула стихии