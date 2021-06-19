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Очевидица рассказала о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе
Очевидица рассказала о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Очевидица рассказала о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе
Свидетельница авиакатастрофы в Кемеровской области Надежда Пунева в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что происходило на месте крушения самолета сразу после... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:35
2021-06-19T16:30
жесткая посадка самолета в кузбассе
россия
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Свидетельница авиакатастрофы в Кемеровской области Надежда Пунева в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что происходило на месте крушения самолета сразу после инцидента. "Это страшно было. Первое, что мы увидели, когда приехали, — это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали", — объяснила она.Женщина добавила, что пострадавшие находились в шоковом состоянии и "ходили как не в себе".Самолет Л-410 сегодня совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По предварительным данным, у него отказал один из двигателей.На борту находилось 19 человек, из которых четверо погибли, а еще 15 получили ранения и травмы. Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что в самолете летели спортсмены, половина — начинающие.Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Очевидица рассказала о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе
15:35 19.06.2021 (обновлено: 16:30 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Свидетельница рассказала, что происходило в первые минуты после крушения самолета в Кузбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Свидетельница авиакатастрофы в Кемеровской области Надежда Пунева в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что происходило на месте крушения самолета сразу после инцидента.
"Это страшно было. Первое, что мы увидели, когда приехали, — это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали", — объяснила она.
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Женщина добавила, что пострадавшие находились в шоковом состоянии и "ходили как не в себе".

"Один из них сильно стонал, было видно, что он в тяжелом состоянии, возможно, позвоночник был сломан", — сказала собеседница издания.

Самолет Л-410 сегодня совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По предварительным данным, у него отказал один из двигателей.
На борту находилось 19 человек, из которых четверо погибли, а еще 15 получили ранения и травмы. Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что в самолете летели спортсмены, половина — начинающие.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.
Крушение самолета с парашютистами в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

Сотрудник Следственного комитета России на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Утром 19 июня в Кузбассе самолет Л-410 совершил жесткую посадку. На борту находились 19 человек — два пилота и 17 спортсменов-парашютистов, половина из них — новички. Погибли оба пилота и два инструктора.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 7

Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося самолета были опытными летчиками.

В ДОСААФ сообщили, что самолет совершал плановый тренировочный полет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Самолет упал в Промышленновском районе в 500 метрах от села Журавлево на границе Кемеровской и Новосибирской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 7

Директор аэроклуба рассказал, что у самолета на взлете отказал правый двигатель, на высоте 150-200 метров при развороте самолет потерял высоту и столкнулся с землей.

В прокуратуре также считают, что к крушению привел отказ одного из двигателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 7

В экстренных службах сообщили, что при жесткой посадке самолета пострадали 15 человек, из них пятеро находятся в реанимации, еще восемь в состоянии средней тяжести и двое — в легком.

Среди пострадавших — новосибирский депутат Александр Фрилинг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 7

После жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы создали оперативный штаб, в районе крушения работают следователи и криминалисты Центрального аппарата СК.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 7

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеРоссияПромышленновский районКемеровская областьПроисшествия
 
 
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