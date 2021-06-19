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Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов
Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов - РИА Новости, 19.06.2021
Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:48
2021-06-19T15:23
россия
единая россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели."Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года",- сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".Он отметил, что объем финансирования на эти цели будет обязательно увеличиваться по мере поступления от регионов новых, но все-таки хорошо проработанных проектов.Президент напомнил, что речь идет о направлениях, которые должны работать на повышение качества жизни граждан, а это, в том числе, благоустройство городов и посёлков, создание площадок для новых производств, промышленных и туристических кластеров, других бизнес-проектов, развитие современных коммуникаций и общественного транспорта.
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россия, единая россия, владимир путин, экономика
Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов
14:48 19.06.2021 (обновлено: 15:23 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели.
"Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года",- сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
Он отметил, что объем финансирования на эти цели будет обязательно увеличиваться по мере поступления от регионов новых, но все-таки хорошо проработанных проектов.
Президент напомнил, что речь идет о направлениях, которые должны работать на повышение качества жизни граждан, а это, в том числе, благоустройство городов и посёлков, создание площадок для новых производств, промышленных и туристических кластеров, других бизнес-проектов, развитие современных коммуникаций и общественного транспорта.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
14:44
Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику
 
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