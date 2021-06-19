https://ria.ru/20210619/kredit-1737692804.html

Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов

Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:48

2021-06-19T14:48

2021-06-19T15:23

россия

единая россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели."Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года",- сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".Он отметил, что объем финансирования на эти цели будет обязательно увеличиваться по мере поступления от регионов новых, но все-таки хорошо проработанных проектов.Президент напомнил, что речь идет о направлениях, которые должны работать на повышение качества жизни граждан, а это, в том числе, благоустройство городов и посёлков, создание площадок для новых производств, промышленных и туристических кластеров, других бизнес-проектов, развитие современных коммуникаций и общественного транспорта.

https://ria.ru/20210619/regiony-1737692220.html

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2021

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россия, единая россия, владимир путин, экономика