В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

"С 21 июня на конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до дня проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек", — сообщили в пресс-службе главы города.