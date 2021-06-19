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В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Власти Санкт-Петербурга обновили требования по борьбе против коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:33
2021-06-19T22:34
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россия
здоровье - общество
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга обновили требования по борьбе против коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.Помимо этого, власти запретили работу аквапарков и аттракционов. Также с завтрашнего дня максимальное число посетителей фан-зоны чемпионата Европы по футболу сокращается до трех тысяч человек.Предприятиям предписано вакцинировать 60 процентов сотрудников, чтобы получить QR-коды, подтверждающие, что их бизнес соответствует стандартам безопасной работы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
18:33 19.06.2021 (обновлено: 22:34 19.06.2021)
 
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛуна над Санкт-Петербургом. 25 мая 2021
Луна над Санкт-Петербургом. 25 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

В Петербурге с 21 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга обновили требования по борьбе против коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"С 21 июня на конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до дня проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек", — сообщили в пресс-службе главы города.

Помимо этого, власти запретили работу аквапарков и аттракционов.
Также с завтрашнего дня максимальное число посетителей фан-зоны чемпионата Европы по футболу сокращается до трех тысяч человек.
Предприятиям предписано вакцинировать 60 процентов сотрудников, чтобы получить QR-коды, подтверждающие, что их бизнес соответствует стандартам безопасной работы.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
 
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