В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
18:33 19.06.2021 (обновлено: 22:34 19.06.2021)
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛуна над Санкт-Петербургом. 25 мая 2021
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
В Петербурге с 21 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга обновили требования по борьбе против коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
"С 21 июня на конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до дня проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек", — сообщили в пресс-службе главы города.
Помимо этого, власти запретили работу аквапарков и аттракционов.
Также с завтрашнего дня максимальное число посетителей фан-зоны чемпионата Европы по футболу сокращается до трех тысяч человек.
Предприятиям предписано вакцинировать 60 процентов сотрудников, чтобы получить QR-коды, подтверждающие, что их бизнес соответствует стандартам безопасной работы.