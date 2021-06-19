https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737675098.html

В Москве выявили 9120 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 9120 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

В Москве выявили 9120 новых случаев COVID-19

В Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки - 9 120, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:33

2021-06-19T11:33

2021-06-19T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки - 9 120, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Сутками ранее в Москве было выявлено 9 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам: 1. Москва - 9 120, 2. Московская область - 1 456, 3. Санкт-Петербург - 996 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 8, Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 3.

https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737658346.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество