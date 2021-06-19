https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737675098.html
В Москве выявили 9120 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 9120 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
В Москве выявили 9120 новых случаев COVID-19
В Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки - 9 120, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:33
2021-06-19T11:33
2021-06-19T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки - 9 120, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Сутками ранее в Москве было выявлено 9 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам: 1. Москва - 9 120, 2. Московская область - 1 456, 3. Санкт-Петербург - 996 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 8, Ненецком автономном округе - 5, Чукотском автономном округе - 3.
https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737658346.html
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество
В Москве выявили 9120 новых случаев COVID-19
В Москве выявили максимум новых случаев COVID-19 за сутки- 9120