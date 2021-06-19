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В России за сутки 10 684 человека выписали после лечения от COVID-19
В России за сутки 10 684 человека выписали после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
В России за сутки 10 684 человека выписали после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 10 684 человек после COVID-19, за все время - 4 861 343, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:32
2021-06-19T11:32
2021-06-19T11:32
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 684 человек после COVID-19, за все время - 4 861 343, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 684 человека ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 861 343", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 3395 человек, в Санкт-Петербурге -1379, в Подмосковье - 957.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки 10 684 человека выписали после лечения от COVID-19
В России за сутки 10 684 пациентов выписали после лечения от COVID-19