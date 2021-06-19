https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737664869.html

Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных

Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных - РИА Новости, 19.06.2021

Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных

В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 планируют за две недели увеличить на семь тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:14

2021-06-19T09:14

2021-06-19T11:04

анастасия ракова

первый мгму имени сеченова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 планируют за две недели увеличить на семь тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, сейчас в столице развернуто почти 17 тысяч коек: пациентов с коронавирусом принимают 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также временные госпитали на территории восьми городских больниц.Дополнительные койки развернут в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в ближайшие дни.

https://ria.ru/20210618/golikova-1737634921.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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