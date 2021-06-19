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Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных - РИА Новости, 19.06.2021
Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 планируют за две недели увеличить на семь тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:14
2021-06-19T11:04
анастасия ракова
первый мгму имени сеченова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 планируют за две недели увеличить на семь тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, сейчас в столице развернуто почти 17 тысяч коек: пациентов с коронавирусом принимают 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также временные госпитали на территории восьми городских больниц.Дополнительные койки развернут в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в ближайшие дни.
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анастасия ракова , первый мгму имени сеченова, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
09:14 19.06.2021 (обновлено: 11:04 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 планируют нарастить до 24 тысяч

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 планируют за две недели увеличить на семь тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, сейчас в столице развернуто почти 17 тысяч коек: пациентов с коронавирусом принимают 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также временные госпитали на территории восьми городских больниц.
Дополнительные койки развернут в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в ближайшие дни.
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