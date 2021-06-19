https://ria.ru/20210619/kocharyan-1737738046.html

Штаб Кочаряна заявил о нарушениях в преддверии выборов в Армении

Штаб Кочаряна заявил о нарушениях в преддверии выборов в Армении - РИА Новости, 19.06.2021

Штаб Кочаряна заявил о нарушениях в преддверии выборов в Армении

Глава канцелярии второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян заявил о "вопиющих нарушениях" в преддверии досрочных выборов в Нацсобрание... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T23:44

2021-06-19T23:44

2021-06-19T23:44

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Глава канцелярии второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян заявил о "вопиющих нарушениях" в преддверии досрочных выборов в Нацсобрание Армении.Во внеочередных выборах в Армении, которые намечены на 20 июня, примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, его главный соперник - бывший президент Роберт Кочарян."По нарушениям - были вопиющие совершенно случаи. Например, сегодняшний случай - и. о. премьера нарушил базовый закон дня молчания. Сегодня он выступил в прямом эфире своего Facebook-канала и почему-то решил говорить, что надо идти на выборы и как надо голосовать... То есть примерил некие функции председателя избиркома. Зачем он это делает - совершенно очевидно, но это грубейшее нарушение армянского законодательства", - заявил Согомонян РИА Новости. Он усомнился, что ЦИК предпримет санкции против Пашиняна в этой связи.В качестве примера других нарушений Согомонян привел "незаконный арест доктора Чарчяна - это 20-й номер в нашем списке". Ранее директор медцентра "Измирлян" Армен Чарчян, кандидат в депутаты от блока "Армения", был задержан и доставлен в Специальную следственную службу. Поводом стало появление в интернете записи, на которой Чарчян угрозами требует от подчиненных прийти проголосовать.Как отметил Согомонян, "были разные попытки дискредитировать блок "Армения" - например, вбрасывалась информация, что якобы наши сторонники раздают деньги (избирателям)". "Ни один случай так и не подтвердился - были совершенно голословные утверждения. И наоборот - те случаи, когда при раздаче денег были задержаны активисты другой партии, в этих случаях уголовных дел заведено не было, никого не задерживали, всех отпустили. Совершенно однобокое отношение", - считает он.Представитель штаба Кочаряна указал, что штаб получает информацию о порче бюллетеней блока "Армения", а в некоторых урнах для голосования якобы проделаны дырки для вброса бюллетеней. "Разные сигналы нас очень тревожат, мы будем очень внимательно следить за процессом. У нас есть свои доверенные лица... Надеюсь, что все пройдет хорошо", - добавил Согомонян.

https://ria.ru/20210619/sargsyan-1737732975.html

https://ria.ru/20210618/armeniya-1737547790.html

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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире