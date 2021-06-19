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Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Клуб "Gazgolder" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:02
2021-06-19T12:02
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Клуб "Gazgolder" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов."Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе "Gazgolder", расположенном по адресу Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания" - рассказал Михайлов.Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
12:02 19.06.2021
 
© Фото : клуб "Gazgolder"Клуб Gazgolder
Клуб Gazgolder - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : клуб "Gazgolder"

Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Клуб "Gazgolder" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.
"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе "Gazgolder", расположенном по адресу Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания" - рассказал Михайлов.
Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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