https://ria.ru/20210619/klub-1737678155.html
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Клуб "Gazgolder" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:02
2021-06-19T12:02
2021-06-19T12:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152881/42/1528814230_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_9d564efd7aab811e717f3d0b77fa5f7c.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Клуб "Gazgolder" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов."Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе "Gazgolder", расположенном по адресу Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания" - рассказал Михайлов.Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519864.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152881/42/1528814230_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b169449d3c63f269f9fe78d6e1e5ff9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Московский клуб "Gazgolder" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19