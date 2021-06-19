https://ria.ru/20210619/kholesterin-1737731974.html
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина - РИА Новости, 19.06.2021
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Регулярная головная боль, отдающая в затылок, и боли в руках и ногах могут быть сигналами, предупреждающими о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T21:37
2021-06-19T21:37
2021-06-19T22:46
холестерин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Регулярная головная боль, отдающая в затылок, и боли в руках и ногах могут быть сигналами, предупреждающими о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом британской газете Daily Express рассказали врачи из Medicover Hospitals.По их словам, когда холестериновые бляшки закупоривают сосуды в области головы, человек ощущает дискомфорт в затылке. Скапливание холестерина может также привести к закупорке кровеносных артерий рук и ног, что вследствие вызывает неприятные ощущения или покалывания в этих частях тела.Медики подчеркнули, что необходимо регулярно контролировать уровень этого органического соединения для снижения риска сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов.Высокий уровень холестерина, как правило, никак не дает знать о себе, и пациент обнаруживает проблему уже в запущенном случае, заключили в материале.Ранее врач-терапевт в интервью радио Sputnik рассказал, что есть два вида холестерина: "хороший" и "плохой", который провоцирует развитие атеросклероза, портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах.
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
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холестерин, здоровье, общество, в мире
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
21:37 19.06.2021 (обновлено: 22:46 19.06.2021)
Частые головные боли и дискомфорт в конечностях могут указывать на опасный уровень холестерина
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Регулярная головная боль, отдающая в затылок, и боли в руках и ногах могут быть сигналами, предупреждающими о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом британской
газете Daily Express
рассказали врачи из Medicover Hospitals.
По их словам, когда холестериновые бляшки закупоривают сосуды в области головы, человек ощущает дискомфорт в затылке. Скапливание холестерина может также привести к закупорке кровеносных артерий рук и ног, что вследствие вызывает неприятные ощущения или покалывания в этих частях тела.
Медики подчеркнули, что необходимо регулярно контролировать уровень этого органического соединения для снижения риска сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов.
Высокий уровень холестерина, как правило, никак не дает знать о себе, и пациент обнаруживает проблему уже в запущенном случае, заключили в материале.
Ранее врач-терапевт в интервью радио Sputnik рассказал, что есть два вида холестерина: "хороший" и "плохой", который провоцирует развитие атеросклероза, портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах.