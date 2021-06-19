Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/kholesterin-1737731974.html
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина - РИА Новости, 19.06.2021
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Регулярная головная боль, отдающая в затылок, и боли в руках и ногах могут быть сигналами, предупреждающими о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T21:37
2021-06-19T22:46
холестерин
здоровье
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283982_0:68:3071:1795_1920x0_80_0_0_b7885fbc2c95315f54eb2f1b535fd5ac.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Регулярная головная боль, отдающая в затылок, и боли в руках и ногах могут быть сигналами, предупреждающими о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом британской газете Daily Express рассказали врачи из Medicover Hospitals.По их словам, когда холестериновые бляшки закупоривают сосуды в области головы, человек ощущает дискомфорт в затылке. Скапливание холестерина может также привести к закупорке кровеносных артерий рук и ног, что вследствие вызывает неприятные ощущения или покалывания в этих частях тела.Медики подчеркнули, что необходимо регулярно контролировать уровень этого органического соединения для снижения риска сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов.Высокий уровень холестерина, как правило, никак не дает знать о себе, и пациент обнаруживает проблему уже в запущенном случае, заключили в материале.Ранее врач-терапевт в интервью радио Sputnik рассказал, что есть два вида холестерина: "хороший" и "плохой", который провоцирует развитие атеросклероза, портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах.
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283982_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_39103c75555b7b18e07f4086f31fea3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
холестерин, здоровье, общество, в мире
Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
21:37 19.06.2021 (обновлено: 22:46 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтправка призывников на военную службу из Свердловской области
Отправка призывников на военную службу из Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

Частые головные боли и дискомфорт в конечностях могут указывать на опасный уровень холестерина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Регулярная головная боль, отдающая в затылок, и боли в руках и ногах могут быть сигналами, предупреждающими о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом британской газете Daily Express рассказали врачи из Medicover Hospitals.
По их словам, когда холестериновые бляшки закупоривают сосуды в области головы, человек ощущает дискомфорт в затылке. Скапливание холестерина может также привести к закупорке кровеносных артерий рук и ног, что вследствие вызывает неприятные ощущения или покалывания в этих частях тела.
Бургер со свининой - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 21:00Наука
Ученые сообщили о новой опасности повышенного холестерина
Медики подчеркнули, что необходимо регулярно контролировать уровень этого органического соединения для снижения риска сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов.
Высокий уровень холестерина, как правило, никак не дает знать о себе, и пациент обнаруживает проблему уже в запущенном случае, заключили в материале.
Ранее врач-терапевт в интервью радио Sputnik рассказал, что есть два вида холестерина: "хороший" и "плохой", который провоцирует развитие атеросклероза, портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 10:31
Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина
 
холестеринЗдоровьеОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
03:37Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек
03:14Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения
03:08"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
Лента новостейМолния