Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/kandidaty-1737696500.html
Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах
Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021
Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах
Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали сопредседатель... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:13
2021-06-19T16:45
денис проценко
россия
анна кузнецова
фонд "талант и успех"
елена шмелева
общероссийский народный фронт
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737705927_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_966b64736c7848d67dbf140a2bd40ff4.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Путин в субботу выступил на XX съезде партии "Единая Россия". Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.Глава государства назвал имена министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, главврача ГКБ №40 Дениса Проценко."Сергей Кужугетович Шойгу – один из основателей партии. Человек, которого многие знают. Хочу сказать, что вместе с ним мы и делали первые шаги по созданию партии. Он, кстати, не только министр обороны сегодня, он создателей МЧС – я думаю, лучшей в мире спасательной службы. Новый министр достойно продолжает его дело. Ну а сегодня Сергей Кужугетович эффективно решает сложнейшие вопросы по укреплению армии, флота. Сергей Викторович Лавров – блестящий дипломат и представляет нас очень достойно на международной арене", - отметил президент."Я рад, что в свое время нашел и Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Общероссийского народного фронта", - добавил Путин."Наконец, что касается детства, поддержки семей с детьми в самом широком смысле этого слова, в последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна, это Анна Юрьевна Кузнецова", - сказал президент.
https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин предложил пятерку "Единой России" на думских выборах
Володин, Медведев, Собянин не попали в первую пятерку "Единой России" по версии Путина.
2021-06-19T15:13
true
PT4M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737705927_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e47045755db7813e1c51d8e35dff0dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, россия, анна кузнецова, фонд "талант и успех", елена шмелева, общероссийский народный фронт, единая россия, политика
Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах
15:13 19.06.2021 (обновлено: 16:45 19.06.2021)
 

Путин предложил кандидатов в лидеры списка ЕР: Шойгу, Лаврова, Проценко, Шмелеву и Кузнецову

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Путин в субботу выступил на XX съезде партии "Единая Россия". Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 14:37
Политологи назвали главные достижения "Единой России"
Глава государства назвал имена министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, главврача ГКБ №40 Дениса Проценко.
"Сергей Кужугетович Шойгу – один из основателей партии. Человек, которого многие знают. Хочу сказать, что вместе с ним мы и делали первые шаги по созданию партии. Он, кстати, не только министр обороны сегодня, он создателей МЧС – я думаю, лучшей в мире спасательной службы. Новый министр достойно продолжает его дело. Ну а сегодня Сергей Кужугетович эффективно решает сложнейшие вопросы по укреплению армии, флота. Сергей Викторович Лавров – блестящий дипломат и представляет нас очень достойно на международной арене", - отметил президент.
"Я рад, что в свое время нашел и Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Общероссийского народного фронта", - добавил Путин.
"Наконец, что касается детства, поддержки семей с детьми в самом широком смысле этого слова, в последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна, это Анна Юрьевна Кузнецова", - сказал президент.
 
Денис ПроценкоРоссияАнна КузнецоваФонд "Талант и успех"Елена ШмелеваОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01Кузнецова предложила выплачивать декретные бабушкам и дедушкам
17:01Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
16:59Источник рассказал о статусе Медведева во время думской кампании
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:12Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
Лента новостейМолния