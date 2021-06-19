https://ria.ru/20210619/kandidaty-1737696500.html

Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах

Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах - РИА Новости, 19.06.2021

Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах

Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали сопредседатель... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:13

2021-06-19T15:13

2021-06-19T16:45

денис проценко

россия

анна кузнецова

фонд "талант и успех"

елена шмелева

общероссийский народный фронт

единая россия

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Путин в субботу выступил на XX съезде партии "Единая Россия". Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые - но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.Глава государства назвал имена министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, главврача ГКБ №40 Дениса Проценко."Сергей Кужугетович Шойгу – один из основателей партии. Человек, которого многие знают. Хочу сказать, что вместе с ним мы и делали первые шаги по созданию партии. Он, кстати, не только министр обороны сегодня, он создателей МЧС – я думаю, лучшей в мире спасательной службы. Новый министр достойно продолжает его дело. Ну а сегодня Сергей Кужугетович эффективно решает сложнейшие вопросы по укреплению армии, флота. Сергей Викторович Лавров – блестящий дипломат и представляет нас очень достойно на международной арене", - отметил президент."Я рад, что в свое время нашел и Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Общероссийского народного фронта", - добавил Путин."Наконец, что касается детства, поддержки семей с детьми в самом широком смысле этого слова, в последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна, это Анна Юрьевна Кузнецова", - сказал президент.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

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Путин предложил пятерку "Единой России" на думских выборах Володин, Медведев, Собянин не попали в первую пятерку "Единой России" по версии Путина. 2021-06-19T15:13 true PT4M03S

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денис проценко, россия, анна кузнецова, фонд "талант и успех", елена шмелева, общероссийский народный фронт, единая россия, политика