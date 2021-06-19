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Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне - РИА Новости, 19.06.2021
Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил региональную группу по Ччеченской республике от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:01
2021-06-19T17:01
2021-06-19T17:44
чеченская республика (чечня)
единая россия
рамзан кадыров
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил региональную группу по Ччеченской республике от партии "Единая Россия", следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Также "Единая Россия" представила одномандатником в Чеченской республике депутата Адама Делимханова.
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чеченская республика (чечня), единая россия, рамзан кадыров, политика
Кадыров возглавил региональную группу ЕР по Чечне
17:01 19.06.2021 (обновлено: 17:44 19.06.2021)
Кадыров возглавил региональную группу "Единой России" по Чеченской республике