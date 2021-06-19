https://ria.ru/20210619/izdevka-1737671724.html

На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом

На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом - РИА Новости, 19.06.2021

На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:39

2021-06-19T10:39

2021-06-19T12:35

подтопления в крыму

алексей данилов

керчь

ялта

республика крым

украина

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов. Несмотря на попытки выразить сожаление, выступление Данилова выглядело как издевка над пострадавшими жителями Керчи и Ялты, которые он назвал украинскими. Ливни в Крыму привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

https://ria.ru/20210618/navodnenie-1737605060.html

керчь

ялта

республика крым

украина

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"Господь Бог слишком много им дал воды сразу" – Данилов о крымчанах и ливнях на полуострове Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов. 2021-06-19T10:39 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, алексей данилов, керчь, ялта, республика крым, украина, происшествия