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На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом
На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом - РИА Новости, 19.06.2021
На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:39
2021-06-19T12:35
подтопления в крыму
алексей данилов
керчь
ялта
республика крым
украина
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов. Несмотря на попытки выразить сожаление, выступление Данилова выглядело как издевка над пострадавшими жителями Керчи и Ялты, которые он назвал украинскими. Ливни в Крыму привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
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"Господь Бог слишком много им дал воды сразу" – Данилов о крымчанах и ливнях на полуострове
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов.
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подтопления в крыму, алексей данилов, керчь, ялта, республика крым, украина, происшествия
На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом
10:39 19.06.2021 (обновлено: 12:35 19.06.2021)
 

Секретарь Совбеза Украины Данилов поглумился над пострадавшим от наводнения Крымом

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов.

"Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать", — заявил он.

Несмотря на попытки выразить сожаление, выступление Данилова выглядело как издевка над пострадавшими жителями Керчи и Ялты, которые он назвал украинскими.
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"Господь Бог слишком много им дал воды сразу", — добавил секретарь СНБО.

Ливни в Крыму привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
 
Подтопления в КрымуАлексей ДаниловКерчьЯлтаРеспублика КрымУкраинаПроисшествия
 
 
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