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Туризм
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Иваново, Палех, Шуя: достопримечательности и идеи для тура на выходные
Иваново, Палех, Шуя: достопримечательности и идеи для тура на выходные - РИА Новости, 19.06.2021
Иваново, Палех, Шуя: достопримечательности и идеи для тура на выходные
“Город невест”, русский Манчестер, “третья пролетарская столица” — как только не называют Иваново, которому в этом году исполняется 150 лет. В отличие от других РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. “Город невест”, русский Манчестер, “третья пролетарская столица” — как только не называют Иваново, которому в этом году исполняется 150 лет. В отличие от других остановок Золотого кольца, сюда надо ехать не за стариной — это в соседние Шую и Палех, — а за авангардом и конструктивизмом. Достопримечательности Иваново и идеи для короткого, но насыщенного путешествия, — в фотоленте РИА Новости.
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куда можно лететь, достопримечательности, фото, куда поехать, куда поехать в выходные, стиль жизни, палех, иваново, шуя, путешествия

Иваново, Палех, Шуя: достопримечательности и идеи для тура на выходные

08:00 19.06.2021 (обновлено: 08:46 19.06.2021)
 
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. “Город невест”, русский Манчестер, “третья пролетарская столица” — как только не называют Иваново, которому в этом году исполняется 150 лет. В отличие от других остановок Золотого кольца, сюда надо ехать не за стариной — это в соседние Шую и Палех, — а за авангардом и конструктивизмом. Достопримечательности Иваново и идеи для короткого, но насыщенного путешествия, — в фотоленте РИА Новости.
© Ольга Распопова

По дороге в Иваново можно заглянуть на пару часов в Шую: это предпоследняя остановка, если ехать на поезде “Ласточка”. Там родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт, и ему посвящен целый музей. А еще это город мыла — его варят в Шуе с XVII века, даже на гербе это отражено.

Кстати, шуяне весьма ревностно относятся к ивановцам: их отношения похожи чем-то на “противостояние” Москвы и Питера. Спящая Шуя, которая ведет историю как минимум с 1539 года, осталась не у дел, проиграв битву за столицу области “молодому” — меньше полутора веков — Иванову, “городу-выскочке”.

Шуя. Вокзал
1 из 14

По дороге в Иваново можно заглянуть на пару часов в Шую: это предпоследняя остановка, если ехать на поезде “Ласточка”. Там родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт, и ему посвящен целый музей. А еще это город мыла — его варят в Шуе с XVII века, даже на гербе это отражено.

Кстати, шуяне весьма ревностно относятся к ивановцам: их отношения похожи чем-то на “противостояние” Москвы и Питера. Спящая Шуя, которая ведет историю как минимум с 1539 года, осталась не у дел, проиграв битву за столицу области “молодому” — меньше полутора веков — Иванову, “городу-выскочке”.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

Иваново — город, можно сказать, юный: ему 150 лет. Два больших села стали бурно развиваться благодаря индустриальному буму. А вскоре срослись. На этих землях жили старообрядцы и хваткие крестьяне, которые прекрасно понимали, что на северных неплодородных почвах бесполезно зарабатывать земледелием. Подсуетились и начали делать ткани: сначала лен, потом ситец. Открылись фабрики, потянулись рабочие.

После войны за станками в основном трудились женщины, вот и появился ярлык “город невест”.

А еще Иваново когда-то считали “третьей пролетарской столицей СССР” — после Москвы и Ленинграда.

“Наш город создавали для труда, а не для отдыха. Так что составить по нему стандартные туристические маршруты не так просто. Но тем и интереснее, он не каждому путешественнику раскрывается”, — объясняет директор Государственного архива Ивановской области, кандидат исторических наук Александр Семененко.

Иваново. Улица
2 из 14

Иваново — город, можно сказать, юный: ему 150 лет. Два больших села стали бурно развиваться благодаря индустриальному буму. А вскоре срослись. На этих землях жили старообрядцы и хваткие крестьяне, которые прекрасно понимали, что на северных неплодородных почвах бесполезно зарабатывать земледелием. Подсуетились и начали делать ткани: сначала лен, потом ситец. Открылись фабрики, потянулись рабочие.

После войны за станками в основном трудились женщины, вот и появился ярлык “город невест”.

А еще Иваново когда-то считали “третьей пролетарской столицей СССР” — после Москвы и Ленинграда.

“Наш город создавали для труда, а не для отдыха. Так что составить по нему стандартные туристические маршруты не так просто. Но тем и интереснее, он не каждому путешественнику раскрывается”, — объясняет директор Государственного архива Ивановской области, кандидат исторических наук Александр Семененко.

© Ольга Распопова
© Varvara Gertye

Город индустриальный, но комфортный. Ивановцы отстаивают частный сектор, так что в центре много уютных малоэтажных домиков.

“У нас можно жить в современном здании и при этом по утрам слышать кваканье лягушек из соседнего пруда”, — говорит Семененко.

Фестиваль современного искусства Фабрика авангарда в Иваново
3 из 14

Город индустриальный, но комфортный. Ивановцы отстаивают частный сектор, так что в центре много уютных малоэтажных домиков.

“У нас можно жить в современном здании и при этом по утрам слышать кваканье лягушек из соседнего пруда”, — говорит Семененко.

© Varvara Gertye
© Ольга Распопова

“Пуля”, “подкова”, “корабль”, “птица”… Это все названия необычных домов наследия конструктивизма. Семененко указывает, что в 1930-е Иваново стало площадкой для обкатки самых смелых культурных и социальных проектов: "город-сад", дом-коммуна, соцгородок.

Интересных построек много: к примеру, бордовый “корабль”, появившийся в 1920-е. Особенно хорошо на многоэтажку смотреть после дождя: площадку перед ней подтапливает, и кажется, что здание плывет по проспекту, отражаясь в воде.

Другой яркий памятник архитектуры, расположенный неподалеку, — Школа имени 10-летия Октября, или "дом-птица" (на фото). Сверху — обсерватория, которая медленно разрушается. Если посмотреть на здание с высоты, оно выглядит как птица с распростертыми крыльями.

Дом-птица в городе Иваново
4 из 14

“Пуля”, “подкова”, “корабль”, “птица”… Это все названия необычных домов наследия конструктивизма. Семененко указывает, что в 1930-е Иваново стало площадкой для обкатки самых смелых культурных и социальных проектов: "город-сад", дом-коммуна, соцгородок.

Интересных построек много: к примеру, бордовый “корабль”, появившийся в 1920-е. Особенно хорошо на многоэтажку смотреть после дождя: площадку перед ней подтапливает, и кажется, что здание плывет по проспекту, отражаясь в воде.

Другой яркий памятник архитектуры, расположенный неподалеку, — Школа имени 10-летия Октября, или "дом-птица" (на фото). Сверху — обсерватория, которая медленно разрушается. Если посмотреть на здание с высоты, оно выглядит как птица с распростертыми крыльями.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

Центральный проспект носит имя Ленина, а до 1960-го звался в честь Сталина. По задумке архитекторов, приезжающие на вокзал попадали на улицу Карла Маркса. Она образовывала “красный треугольник” с улицами Ленина и Сталина. Получался самый что ни на есть благонадежный маршрут.

Кстати, по центру можно проехать на специальном экскурсионном троллейбусе. Такие выезды доступны для больших групп туристов.

Иваново, проспект Ленина
5 из 14

Центральный проспект носит имя Ленина, а до 1960-го звался в честь Сталина. По задумке архитекторов, приезжающие на вокзал попадали на улицу Карла Маркса. Она образовывала “красный треугольник” с улицами Ленина и Сталина. Получался самый что ни на есть благонадежный маршрут.

Кстати, по центру можно проехать на специальном экскурсионном троллейбусе. Такие выезды доступны для больших групп туристов.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

Абсолютный must see — Музей ивановского ситца. Там подробно расскажут, как и почему город стал текстильной столицей России. А еще здесь можно узнать, что такое манеры (спойлер: это еще и специальные доски для нанесения рисунка на ткань, которые стоили в свое время как целая корова).

Из редких экспонатов — агитационный текстиль 1920-30-х: ткани с узорами из тракторов, фабрик, серпов и молотов.

Экспозиция, которую еще в 1987-м разрабатывала группа художников из Ленинграда, и сейчас выглядит очень современно: никаких пыльных витрин — напротив, многое можно трогать, рассматривать вблизи.

Музей Ивановского ситца
6 из 14

Абсолютный must see — Музей ивановского ситца. Там подробно расскажут, как и почему город стал текстильной столицей России. А еще здесь можно узнать, что такое манеры (спойлер: это еще и специальные доски для нанесения рисунка на ткань, которые стоили в свое время как целая корова).

Из редких экспонатов — агитационный текстиль 1920-30-х: ткани с узорами из тракторов, фабрик, серпов и молотов.

Экспозиция, которую еще в 1987-м разрабатывала группа художников из Ленинграда, и сейчас выглядит очень современно: никаких пыльных витрин — напротив, многое можно трогать, рассматривать вблизи.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

В 2007-м в Музее ивановского ситца открылась постоянная выставка, посвященная Вячеславу Зайцеву, одному из самых известных уроженцев города.

Он первый из признанных на Западе советских модельеров — не поспоришь. В 2018-м власти объявили о планах сделать для кутюрье отдельный музей, но пока проект на стадии обсуждения.

Впрочем, известных ивановцев немало. “А у скольких голливудских и европейских звезд предки из нашей области! Вот лишь несколько имен: Мила Йовович, Джо Дассен, Сильвестр Сталлоне, Кирк Дуглас”, — поясняет Семененко.

Выставка Вячеслава Зайцева в Музее ивановского ситца
7 из 14

В 2007-м в Музее ивановского ситца открылась постоянная выставка, посвященная Вячеславу Зайцеву, одному из самых известных уроженцев города.

Он первый из признанных на Западе советских модельеров — не поспоришь. В 2018-м власти объявили о планах сделать для кутюрье отдельный музей, но пока проект на стадии обсуждения.

Впрочем, известных ивановцев немало. “А у скольких голливудских и европейских звезд предки из нашей области! Вот лишь несколько имен: Мила Йовович, Джо Дассен, Сильвестр Сталлоне, Кирк Дуглас”, — поясняет Семененко.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

Музей Ивановского ситца соединен подземным коридором (правда, он сейчас не действует) с Музеем промышленности и искусства. Там хранится коллекция одного из самых уважаемых горожан — Дмитрия Бурылина. На вопрос, что этот меценат, купец и владелец ситценабивной фабрики собирал, проще ответить — все.

Отдельный зал с оружием, комната с чучелами, большое собрание курительных трубок, гравюр, живописи, книг, монет, редкие универсальные астрономические часы, посмертные маски… Приятно еще и побродить по старинному особняку с сохранившейся плиткой начала прошлого века, высокими лестницами и скрипящим под ногами паркетом.

Музей промышленности и искусства в городе Иваново
8 из 14

Музей Ивановского ситца соединен подземным коридором (правда, он сейчас не действует) с Музеем промышленности и искусства. Там хранится коллекция одного из самых уважаемых горожан — Дмитрия Бурылина. На вопрос, что этот меценат, купец и владелец ситценабивной фабрики собирал, проще ответить — все.

Отдельный зал с оружием, комната с чучелами, большое собрание курительных трубок, гравюр, живописи, книг, монет, редкие универсальные астрономические часы, посмертные маски… Приятно еще и побродить по старинному особняку с сохранившейся плиткой начала прошлого века, высокими лестницами и скрипящим под ногами паркетом.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

Кстати, благодаря страсти Бурылина к коллекционированию в местном Художественном музее появилась настоящая египетская мумия. Он привез ее из путешествий. Зайти в музей стоит еще ради хорошего собрания живописи мастеров XX века: Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Кончаловский. И Роберт Фальк, чью работу недавно одалживала для ретроспективы художника Третьяковская галерея.

Ивановский художественный музей
9 из 14

Кстати, благодаря страсти Бурылина к коллекционированию в местном Художественном музее появилась настоящая египетская мумия. Он привез ее из путешествий. Зайти в музей стоит еще ради хорошего собрания живописи мастеров XX века: Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Кончаловский. И Роберт Фальк, чью работу недавно одалживала для ретроспективы художника Третьяковская галерея.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

“Наша НИМ — это вроде московского Винзавода или Artplay”, — гордо говорят ивановцы. Аббревиатура расшифровывается как “Новая Ивановская мануфактура”. Это территория бывшего Вознесенского посада, которую осваивают художники, креативщики, владельцы творческих мастерских. Место интересное: стоит зайти, чтобы выпить кофе, побродить по новым лофтам и закупиться небанальными сувенирами.

Новая Ивановская мануфактура. Мастерская
10 из 14

“Наша НИМ — это вроде московского Винзавода или Artplay”, — гордо говорят ивановцы. Аббревиатура расшифровывается как “Новая Ивановская мануфактура”. Это территория бывшего Вознесенского посада, которую осваивают художники, креативщики, владельцы творческих мастерских. Место интересное: стоит зайти, чтобы выпить кофе, побродить по новым лофтам и закупиться небанальными сувенирами.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

В часе с небольшим езды от Иваново находится Палех, где каждый восьмой житель — художник. Здесь можно заглянуть в Дом-музей Ивана Голикова — основателя знаменитого промысла лаковой миниатюры. Благодаря ему бывшие иконописцы, чьи произведения после Революции оказались невостребованными, довольно быстро нашли новый стиль, который всего через несколько лет после появления получил гран-при на промышленной выставке в Париже.

Про самого Голикова, активно поддерживавшего советскую власть, говорили, что он “писал агитплакаты, перед которыми крестились”.

Дом-музей Ивана Голикова в Палехе
11 из 14

В часе с небольшим езды от Иваново находится Палех, где каждый восьмой житель — художник. Здесь можно заглянуть в Дом-музей Ивана Голикова — основателя знаменитого промысла лаковой миниатюры. Благодаря ему бывшие иконописцы, чьи произведения после Революции оказались невостребованными, довольно быстро нашли новый стиль, который всего через несколько лет после появления получил гран-при на промышленной выставке в Париже.

Про самого Голикова, активно поддерживавшего советскую власть, говорили, что он “писал агитплакаты, перед которыми крестились”.

© Ольга Распопова
© пресс-служба Музея лаковой миниатюры в Палехе

Хотя концепцию нового промысла Голикову подсказали работы из Федоскино, в итоге получилось самобытное направление. Материал один и тот же — папье-маше. Но отличий много. Вот лишь несколько: палешане работают с яичными темперными красками, которые более устойчивы к влаге и выцветанию, сюжеты прописывают детальнее, очень любят использовать в росписи золото. Кстати, полируют изделие по традиции волчьим клыком.

Отличная коллекция шкатулок и других вещиц хранится в Музее лаковой миниатюры: здесь и традиционные русские сказки, и агитработы. По словам мастеров, разрабатывают и новые сюжеты: например, “Гарри Поттера” и “Властелина колец”.

Экспонат Музея лаковой миниатюры в Палехе
12 из 14

Хотя концепцию нового промысла Голикову подсказали работы из Федоскино, в итоге получилось самобытное направление. Материал один и тот же — папье-маше. Но отличий много. Вот лишь несколько: палешане работают с яичными темперными красками, которые более устойчивы к влаге и выцветанию, сюжеты прописывают детальнее, очень любят использовать в росписи золото. Кстати, полируют изделие по традиции волчьим клыком.

Отличная коллекция шкатулок и других вещиц хранится в Музее лаковой миниатюры: здесь и традиционные русские сказки, и агитработы. По словам мастеров, разрабатывают и новые сюжеты: например, “Гарри Поттера” и “Властелина колец”.

© пресс-служба Музея лаковой миниатюры в Палехе
© Ольга Распопова

В Палехе обязательно нужно посмотреть Крестовоздвиженский собор с его богатой отделкой — чего стоит только шестиярусный резной иконостас в стиле рококо. И конечно, там великолепная роспись. Более того, можно увидеть фрески сверху, поднявшись по винтовой лестнице. Храм на средства жителей Палеха и окрестных деревень построили во второй половине XVIII века.

Крестовоздвиженский собор в Палехе. Алтарь
13 из 14

В Палехе обязательно нужно посмотреть Крестовоздвиженский собор с его богатой отделкой — чего стоит только шестиярусный резной иконостас в стиле рококо. И конечно, там великолепная роспись. Более того, можно увидеть фрески сверху, поднявшись по винтовой лестнице. Храм на средства жителей Палеха и окрестных деревень построили во второй половине XVIII века.

© Ольга Распопова
© Ольга Распопова

После музеев можно просто походить по Палеху, рассматривая старинные избы. Те, что нуждаются в реставрации, спасает группа художников под руководством Яра Пикулева. “У нас тут нет невероятных гор или морей, но земля по энергетике все равно магическая: здесь водятся лисы, волки, рыси”, — говорит он.

И уезжаешь действительно напоенным: эта та приятная российская глубинка, поездка в которую действительно перезаряжает.

Палех, старинная изба
14 из 14

После музеев можно просто походить по Палеху, рассматривая старинные избы. Те, что нуждаются в реставрации, спасает группа художников под руководством Яра Пикулева. “У нас тут нет невероятных гор или морей, но земля по энергетике все равно магическая: здесь водятся лисы, волки, рыси”, — говорит он.

И уезжаешь действительно напоенным: эта та приятная российская глубинка, поездка в которую действительно перезаряжает.

© Ольга Распопова
 
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