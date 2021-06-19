Иваново, Палех, Шуя: достопримечательности и идеи для тура на выходные

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По дороге в Иваново можно заглянуть на пару часов в Шую: это предпоследняя остановка, если ехать на поезде “Ласточка”. Там родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт, и ему посвящен целый музей. А еще это город мыла — его варят в Шуе с XVII века, даже на гербе это отражено.

Кстати, шуяне весьма ревностно относятся к ивановцам: их отношения похожи чем-то на “противостояние” Москвы и Питера. Спящая Шуя, которая ведет историю как минимум с 1539 года, осталась не у дел, проиграв битву за столицу области “молодому” — меньше полутора веков — Иванову, “городу-выскочке”.