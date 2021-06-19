Иваново, Палех, Шуя: достопримечательности и идеи для тура на выходные
По дороге в Иваново можно заглянуть на пару часов в Шую: это предпоследняя остановка, если ехать на поезде “Ласточка”. Там родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт, и ему посвящен целый музей. А еще это город мыла — его варят в Шуе с XVII века, даже на гербе это отражено.
Кстати, шуяне весьма ревностно относятся к ивановцам: их отношения похожи чем-то на “противостояние” Москвы и Питера. Спящая Шуя, которая ведет историю как минимум с 1539 года, осталась не у дел, проиграв битву за столицу области “молодому” — меньше полутора веков — Иванову, “городу-выскочке”.
По дороге в Иваново можно заглянуть на пару часов в Шую: это предпоследняя остановка, если ехать на поезде “Ласточка”. Там родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт, и ему посвящен целый музей. А еще это город мыла — его варят в Шуе с XVII века, даже на гербе это отражено.
Кстати, шуяне весьма ревностно относятся к ивановцам: их отношения похожи чем-то на “противостояние” Москвы и Питера. Спящая Шуя, которая ведет историю как минимум с 1539 года, осталась не у дел, проиграв битву за столицу области “молодому” — меньше полутора веков — Иванову, “городу-выскочке”.
Иваново — город, можно сказать, юный: ему 150 лет. Два больших села стали бурно развиваться благодаря индустриальному буму. А вскоре срослись. На этих землях жили старообрядцы и хваткие крестьяне, которые прекрасно понимали, что на северных неплодородных почвах бесполезно зарабатывать земледелием. Подсуетились и начали делать ткани: сначала лен, потом ситец. Открылись фабрики, потянулись рабочие.
После войны за станками в основном трудились женщины, вот и появился ярлык “город невест”.
А еще Иваново когда-то считали “третьей пролетарской столицей СССР” — после Москвы и Ленинграда.
“Наш город создавали для труда, а не для отдыха. Так что составить по нему стандартные туристические маршруты не так просто. Но тем и интереснее, он не каждому путешественнику раскрывается”, — объясняет директор Государственного архива Ивановской области, кандидат исторических наук Александр Семененко.
Иваново — город, можно сказать, юный: ему 150 лет. Два больших села стали бурно развиваться благодаря индустриальному буму. А вскоре срослись. На этих землях жили старообрядцы и хваткие крестьяне, которые прекрасно понимали, что на северных неплодородных почвах бесполезно зарабатывать земледелием. Подсуетились и начали делать ткани: сначала лен, потом ситец. Открылись фабрики, потянулись рабочие.
После войны за станками в основном трудились женщины, вот и появился ярлык “город невест”.
А еще Иваново когда-то считали “третьей пролетарской столицей СССР” — после Москвы и Ленинграда.
“Наш город создавали для труда, а не для отдыха. Так что составить по нему стандартные туристические маршруты не так просто. Но тем и интереснее, он не каждому путешественнику раскрывается”, — объясняет директор Государственного архива Ивановской области, кандидат исторических наук Александр Семененко.
Город индустриальный, но комфортный. Ивановцы отстаивают частный сектор, так что в центре много уютных малоэтажных домиков.
“У нас можно жить в современном здании и при этом по утрам слышать кваканье лягушек из соседнего пруда”, — говорит Семененко.
Город индустриальный, но комфортный. Ивановцы отстаивают частный сектор, так что в центре много уютных малоэтажных домиков.
“У нас можно жить в современном здании и при этом по утрам слышать кваканье лягушек из соседнего пруда”, — говорит Семененко.
“Пуля”, “подкова”, “корабль”, “птица”… Это все названия необычных домов наследия конструктивизма. Семененко указывает, что в 1930-е Иваново стало площадкой для обкатки самых смелых культурных и социальных проектов: "город-сад", дом-коммуна, соцгородок.
Интересных построек много: к примеру, бордовый “корабль”, появившийся в 1920-е. Особенно хорошо на многоэтажку смотреть после дождя: площадку перед ней подтапливает, и кажется, что здание плывет по проспекту, отражаясь в воде.
Другой яркий памятник архитектуры, расположенный неподалеку, — Школа имени 10-летия Октября, или "дом-птица" (на фото). Сверху — обсерватория, которая медленно разрушается. Если посмотреть на здание с высоты, оно выглядит как птица с распростертыми крыльями.
“Пуля”, “подкова”, “корабль”, “птица”… Это все названия необычных домов наследия конструктивизма. Семененко указывает, что в 1930-е Иваново стало площадкой для обкатки самых смелых культурных и социальных проектов: "город-сад", дом-коммуна, соцгородок.
Интересных построек много: к примеру, бордовый “корабль”, появившийся в 1920-е. Особенно хорошо на многоэтажку смотреть после дождя: площадку перед ней подтапливает, и кажется, что здание плывет по проспекту, отражаясь в воде.
Другой яркий памятник архитектуры, расположенный неподалеку, — Школа имени 10-летия Октября, или "дом-птица" (на фото). Сверху — обсерватория, которая медленно разрушается. Если посмотреть на здание с высоты, оно выглядит как птица с распростертыми крыльями.
Центральный проспект носит имя Ленина, а до 1960-го звался в честь Сталина. По задумке архитекторов, приезжающие на вокзал попадали на улицу Карла Маркса. Она образовывала “красный треугольник” с улицами Ленина и Сталина. Получался самый что ни на есть благонадежный маршрут.
Кстати, по центру можно проехать на специальном экскурсионном троллейбусе. Такие выезды доступны для больших групп туристов.
Центральный проспект носит имя Ленина, а до 1960-го звался в честь Сталина. По задумке архитекторов, приезжающие на вокзал попадали на улицу Карла Маркса. Она образовывала “красный треугольник” с улицами Ленина и Сталина. Получался самый что ни на есть благонадежный маршрут.
Кстати, по центру можно проехать на специальном экскурсионном троллейбусе. Такие выезды доступны для больших групп туристов.
Абсолютный must see — Музей ивановского ситца. Там подробно расскажут, как и почему город стал текстильной столицей России. А еще здесь можно узнать, что такое манеры (спойлер: это еще и специальные доски для нанесения рисунка на ткань, которые стоили в свое время как целая корова).
Из редких экспонатов — агитационный текстиль 1920-30-х: ткани с узорами из тракторов, фабрик, серпов и молотов.
Экспозиция, которую еще в 1987-м разрабатывала группа художников из Ленинграда, и сейчас выглядит очень современно: никаких пыльных витрин — напротив, многое можно трогать, рассматривать вблизи.
Абсолютный must see — Музей ивановского ситца. Там подробно расскажут, как и почему город стал текстильной столицей России. А еще здесь можно узнать, что такое манеры (спойлер: это еще и специальные доски для нанесения рисунка на ткань, которые стоили в свое время как целая корова).
Из редких экспонатов — агитационный текстиль 1920-30-х: ткани с узорами из тракторов, фабрик, серпов и молотов.
Экспозиция, которую еще в 1987-м разрабатывала группа художников из Ленинграда, и сейчас выглядит очень современно: никаких пыльных витрин — напротив, многое можно трогать, рассматривать вблизи.
В 2007-м в Музее ивановского ситца открылась постоянная выставка, посвященная Вячеславу Зайцеву, одному из самых известных уроженцев города.
Он первый из признанных на Западе советских модельеров — не поспоришь. В 2018-м власти объявили о планах сделать для кутюрье отдельный музей, но пока проект на стадии обсуждения.
Впрочем, известных ивановцев немало. “А у скольких голливудских и европейских звезд предки из нашей области! Вот лишь несколько имен: Мила Йовович, Джо Дассен, Сильвестр Сталлоне, Кирк Дуглас”, — поясняет Семененко.
В 2007-м в Музее ивановского ситца открылась постоянная выставка, посвященная Вячеславу Зайцеву, одному из самых известных уроженцев города.
Он первый из признанных на Западе советских модельеров — не поспоришь. В 2018-м власти объявили о планах сделать для кутюрье отдельный музей, но пока проект на стадии обсуждения.
Впрочем, известных ивановцев немало. “А у скольких голливудских и европейских звезд предки из нашей области! Вот лишь несколько имен: Мила Йовович, Джо Дассен, Сильвестр Сталлоне, Кирк Дуглас”, — поясняет Семененко.
Музей Ивановского ситца соединен подземным коридором (правда, он сейчас не действует) с Музеем промышленности и искусства. Там хранится коллекция одного из самых уважаемых горожан — Дмитрия Бурылина. На вопрос, что этот меценат, купец и владелец ситценабивной фабрики собирал, проще ответить — все.
Отдельный зал с оружием, комната с чучелами, большое собрание курительных трубок, гравюр, живописи, книг, монет, редкие универсальные астрономические часы, посмертные маски… Приятно еще и побродить по старинному особняку с сохранившейся плиткой начала прошлого века, высокими лестницами и скрипящим под ногами паркетом.
Музей Ивановского ситца соединен подземным коридором (правда, он сейчас не действует) с Музеем промышленности и искусства. Там хранится коллекция одного из самых уважаемых горожан — Дмитрия Бурылина. На вопрос, что этот меценат, купец и владелец ситценабивной фабрики собирал, проще ответить — все.
Отдельный зал с оружием, комната с чучелами, большое собрание курительных трубок, гравюр, живописи, книг, монет, редкие универсальные астрономические часы, посмертные маски… Приятно еще и побродить по старинному особняку с сохранившейся плиткой начала прошлого века, высокими лестницами и скрипящим под ногами паркетом.
Кстати, благодаря страсти Бурылина к коллекционированию в местном Художественном музее появилась настоящая египетская мумия. Он привез ее из путешествий. Зайти в музей стоит еще ради хорошего собрания живописи мастеров XX века: Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Кончаловский. И Роберт Фальк, чью работу недавно одалживала для ретроспективы художника Третьяковская галерея.
Кстати, благодаря страсти Бурылина к коллекционированию в местном Художественном музее появилась настоящая египетская мумия. Он привез ее из путешествий. Зайти в музей стоит еще ради хорошего собрания живописи мастеров XX века: Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Кончаловский. И Роберт Фальк, чью работу недавно одалживала для ретроспективы художника Третьяковская галерея.
“Наша НИМ — это вроде московского Винзавода или Artplay”, — гордо говорят ивановцы. Аббревиатура расшифровывается как “Новая Ивановская мануфактура”. Это территория бывшего Вознесенского посада, которую осваивают художники, креативщики, владельцы творческих мастерских. Место интересное: стоит зайти, чтобы выпить кофе, побродить по новым лофтам и закупиться небанальными сувенирами.
“Наша НИМ — это вроде московского Винзавода или Artplay”, — гордо говорят ивановцы. Аббревиатура расшифровывается как “Новая Ивановская мануфактура”. Это территория бывшего Вознесенского посада, которую осваивают художники, креативщики, владельцы творческих мастерских. Место интересное: стоит зайти, чтобы выпить кофе, побродить по новым лофтам и закупиться небанальными сувенирами.
В часе с небольшим езды от Иваново находится Палех, где каждый восьмой житель — художник. Здесь можно заглянуть в Дом-музей Ивана Голикова — основателя знаменитого промысла лаковой миниатюры. Благодаря ему бывшие иконописцы, чьи произведения после Революции оказались невостребованными, довольно быстро нашли новый стиль, который всего через несколько лет после появления получил гран-при на промышленной выставке в Париже.
Про самого Голикова, активно поддерживавшего советскую власть, говорили, что он “писал агитплакаты, перед которыми крестились”.
В часе с небольшим езды от Иваново находится Палех, где каждый восьмой житель — художник. Здесь можно заглянуть в Дом-музей Ивана Голикова — основателя знаменитого промысла лаковой миниатюры. Благодаря ему бывшие иконописцы, чьи произведения после Революции оказались невостребованными, довольно быстро нашли новый стиль, который всего через несколько лет после появления получил гран-при на промышленной выставке в Париже.
Про самого Голикова, активно поддерживавшего советскую власть, говорили, что он “писал агитплакаты, перед которыми крестились”.
Хотя концепцию нового промысла Голикову подсказали работы из Федоскино, в итоге получилось самобытное направление. Материал один и тот же — папье-маше. Но отличий много. Вот лишь несколько: палешане работают с яичными темперными красками, которые более устойчивы к влаге и выцветанию, сюжеты прописывают детальнее, очень любят использовать в росписи золото. Кстати, полируют изделие по традиции волчьим клыком.
Отличная коллекция шкатулок и других вещиц хранится в Музее лаковой миниатюры: здесь и традиционные русские сказки, и агитработы. По словам мастеров, разрабатывают и новые сюжеты: например, “Гарри Поттера” и “Властелина колец”.
Хотя концепцию нового промысла Голикову подсказали работы из Федоскино, в итоге получилось самобытное направление. Материал один и тот же — папье-маше. Но отличий много. Вот лишь несколько: палешане работают с яичными темперными красками, которые более устойчивы к влаге и выцветанию, сюжеты прописывают детальнее, очень любят использовать в росписи золото. Кстати, полируют изделие по традиции волчьим клыком.
Отличная коллекция шкатулок и других вещиц хранится в Музее лаковой миниатюры: здесь и традиционные русские сказки, и агитработы. По словам мастеров, разрабатывают и новые сюжеты: например, “Гарри Поттера” и “Властелина колец”.
В Палехе обязательно нужно посмотреть Крестовоздвиженский собор с его богатой отделкой — чего стоит только шестиярусный резной иконостас в стиле рококо. И конечно, там великолепная роспись. Более того, можно увидеть фрески сверху, поднявшись по винтовой лестнице. Храм на средства жителей Палеха и окрестных деревень построили во второй половине XVIII века.
В Палехе обязательно нужно посмотреть Крестовоздвиженский собор с его богатой отделкой — чего стоит только шестиярусный резной иконостас в стиле рококо. И конечно, там великолепная роспись. Более того, можно увидеть фрески сверху, поднявшись по винтовой лестнице. Храм на средства жителей Палеха и окрестных деревень построили во второй половине XVIII века.
После музеев можно просто походить по Палеху, рассматривая старинные избы. Те, что нуждаются в реставрации, спасает группа художников под руководством Яра Пикулева. “У нас тут нет невероятных гор или морей, но земля по энергетике все равно магическая: здесь водятся лисы, волки, рыси”, — говорит он.
И уезжаешь действительно напоенным: эта та приятная российская глубинка, поездка в которую действительно перезаряжает.
После музеев можно просто походить по Палеху, рассматривая старинные избы. Те, что нуждаются в реставрации, спасает группа художников под руководством Яра Пикулева. “У нас тут нет невероятных гор или морей, но земля по энергетике все равно магическая: здесь водятся лисы, волки, рыси”, — говорит он.
И уезжаешь действительно напоенным: эта та приятная российская глубинка, поездка в которую действительно перезаряжает.