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Экс-президент Ирана рассказал, как стране сделать санкции неэффективными
Экс-президент Ирана рассказал, как стране сделать санкции неэффективными - РИА Новости, 19.06.2021
Экс-президент Ирана рассказал, как стране сделать санкции неэффективными
Иран сможет сделать западные санкции неэффективными, если будет использовать свои экономические и природные ресурсы, заявил в интервью РИА Новости экс-президент РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T20:12
2021-06-19T20:12
россия
дональд трамп
махмуд ахмадинежад
франция
тегеран (город)
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Иран сможет сделать западные санкции неэффективными, если будет использовать свои экономические и природные ресурсы, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад."Иран - большая страна с огромными человеческими, экономическими и природными ресурсами. Если мы используем их, санкции станут неэффективным инструментом, ситуация изменится", - сказал экс-президент Ирана.Он также отметил, что экономика Ирана может обойтись и без доходов от продажи нефтехимической продукции."Мы (Иран) - эндогенная экономика. Она требует много работы и усилий. У государства есть достаточно ресурсов, но они не используются. Все шахты, энергетика, земли и леса находятся в руках государства. Некоторые из них используются, и тогда правительству не нужны нефтяные бюджеты", - добавил экс-президент.США восстановили жесткие санкции против Тегерана в мае 2018 года, когда администрация Дональда Трампа объявила об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. План, заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном, предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
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россия, дональд трамп, махмуд ахмадинежад, франция, тегеран (город), в мире
Экс-президент Ирана рассказал, как стране сделать санкции неэффективными
20:12 19.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМахмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-президент Ирана рассказал, как стране сделать санкции неэффективными

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Иран сможет сделать западные санкции неэффективными, если будет использовать свои экономические и природные ресурсы, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
"Иран - большая страна с огромными человеческими, экономическими и природными ресурсами. Если мы используем их, санкции станут неэффективным инструментом, ситуация изменится", - сказал экс-президент Ирана.
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Он также отметил, что экономика Ирана может обойтись и без доходов от продажи нефтехимической продукции.
"Мы (Иран) - эндогенная экономика. Она требует много работы и усилий. У государства есть достаточно ресурсов, но они не используются. Все шахты, энергетика, земли и леса находятся в руках государства. Некоторые из них используются, и тогда правительству не нужны нефтяные бюджеты", - добавил экс-президент.
США восстановили жесткие санкции против Тегерана в мае 2018 года, когда администрация Дональда Трампа объявила об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. План, заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном, предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
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РоссияДональд ТрампМахмуд АхмадинежадФранцияТегеран (город)В мире
 
 
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