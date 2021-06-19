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Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране - РИА Новости, 19.06.2021
Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
Москва готова укреплять взаимодействие с Тегераном во время президентства Ибрахима Раиси, избранного по итогам президентских выборов, сообщило посольство РФ в... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:46
2021-06-19T16:46
россия
владимир путин
москва
тегеран (город)
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Москва готова укреплять взаимодействие с Тегераном во время президентства Ибрахима Раиси, избранного по итогам президентских выборов, сообщило посольство РФ в Тегеране.В дипмиссии также отметили, что 19 июня 2021 года иранской стороне было передано поздравительное послание президента Российской Федерации Владимира Путина на имя избранного президента Ирана Раиси."Мы с уважением относимся к выбору иранского народа. Готовы последовательно укреплять взаимодействие с Исламской Республикой по всем направлениям так же, как мы это делали и при предыдущих президентах Ирана", - говорится в соообщении посольства.Дипмиссия также отметила, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие российско-иранского взаимовыгодного сотрудничества как по международным и региональным проблемам, так и в контексте двусторонних отношений.В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Согласно пока неокончательным официальным данным, на выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов – 17,8 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), фактически обеспечив себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
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россия, владимир путин, москва, тегеран (город), в мире
Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:46 19.06.2021
 
© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourПостер с кандидатом в президенты Джалили Саидом в Тегеране
Постер с кандидатом в президенты Джалили Саидом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour

Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Москва готова укреплять взаимодействие с Тегераном во время президентства Ибрахима Раиси, избранного по итогам президентских выборов, сообщило посольство РФ в Тегеране.
В дипмиссии также отметили, что 19 июня 2021 года иранской стороне было передано поздравительное послание президента Российской Федерации Владимира Путина на имя избранного президента Ирана Раиси.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
15:48
Биография Ибрахима Раиси
"Мы с уважением относимся к выбору иранского народа. Готовы последовательно укреплять взаимодействие с Исламской Республикой по всем направлениям так же, как мы это делали и при предыдущих президентах Ирана", - говорится в соообщении посольства.
Дипмиссия также отметила, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие российско-иранского взаимовыгодного сотрудничества как по международным и региональным проблемам, так и в контексте двусторонних отношений.
В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Согласно пока неокончательным официальным данным, на выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов – 17,8 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), фактически обеспечив себе победу на выборах. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.
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