Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:27 19.06.2021 (обновлено: 16:28 19.06.2021)
Экс-президент Ирана заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Возрождение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) – задача трудная, практически невыполнимая, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.
"СВПД – это несовершенное соглашение, в нем много недостатков… Возродить ядерную сделку – задача очень трудная и, я думаю, что это невозможно", - сказал Ахмадинежад.
Он добавил, что новые переговоры по иранской ядерной сделке должны проходить на новых условиях, с учетом прав Ирана.
"Если переговоры будут проходить в новом формате, основанном на справедливости, уважении прав иранского народа и сторон соглашения, а также на основе принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, тогда это возрождение ядерной сделки еще представляется возможным. Но с учетом того, как все сейчас происходит, думаю, что ничего особенного не случится", - сказал экс-президент Ирана.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
14 июля 2020, 04:22Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе