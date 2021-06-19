Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/iran-1737706234.html
Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно - РИА Новости, 19.06.2021
Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
Возрождение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) – задача трудная, практически невыполнимая, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:27
2021-06-19T16:28
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
махмуд ахмадинежад
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/75987/09/759870963_0:365:1425:1166_1920x0_80_0_0_a1fe99d3ef0470d939590be87fd3b343.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Возрождение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) – задача трудная, практически невыполнимая, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.Он добавил, что новые переговоры по иранской ядерной сделке должны проходить на новых условиях, с учетом прав Ирана."Если переговоры будут проходить в новом формате, основанном на справедливости, уважении прав иранского народа и сторон соглашения, а также на основе принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, тогда это возрождение ядерной сделки еще представляется возможным. Но с учетом того, как все сейчас происходит, думаю, что ничего особенного не случится", - сказал экс-президент Ирана.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/75987/09/759870963_0:231:1425:1299_1920x0_80_0_0_02a1a1ea582714a0c48994795eb1ba65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), махмуд ахмадинежад, иран, в мире
Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:27 19.06.2021 (обновлено: 16:28 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМахмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Экс-президент Ирана заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Возрождение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) – задача трудная, практически невыполнимая, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.
"СВПД – это несовершенное соглашение, в нем много недостатков… Возродить ядерную сделку – задача очень трудная и, я думаю, что это невозможно", - сказал Ахмадинежад.
Он добавил, что новые переговоры по иранской ядерной сделке должны проходить на новых условиях, с учетом прав Ирана.
"Если переговоры будут проходить в новом формате, основанном на справедливости, уважении прав иранского народа и сторон соглашения, а также на основе принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, тогда это возрождение ядерной сделки еще представляется возможным. Но с учетом того, как все сейчас происходит, думаю, что ничего особенного не случится", - сказал экс-президент Ирана.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Махмуд АхмадинежадИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Источник рассказал о статусе Медведева во время думской кампании
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:12Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
16:08Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше
16:08Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
Лента новостейМолния