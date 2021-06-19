https://ria.ru/20210619/iran-1737706234.html

Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно

Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно - РИА Новости, 19.06.2021

Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно

Возрождение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) – задача трудная, практически невыполнимая, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:27

2021-06-19T16:27

2021-06-19T16:28

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

махмуд ахмадинежад

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Возрождение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) – задача трудная, практически невыполнимая, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.Он добавил, что новые переговоры по иранской ядерной сделке должны проходить на новых условиях, с учетом прав Ирана."Если переговоры будут проходить в новом формате, основанном на справедливости, уважении прав иранского народа и сторон соглашения, а также на основе принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, тогда это возрождение ядерной сделки еще представляется возможным. Но с учетом того, как все сейчас происходит, думаю, что ничего особенного не случится", - сказал экс-президент Ирана.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), махмуд ахмадинежад, иран, в мире