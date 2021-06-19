https://ria.ru/20210619/iran-1737705173.html
Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране - РИА Новости, 19.06.2021
Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
Иран после президентских выборов ждут большие изменения, заявил экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад в интервью РИА Новости на следующий день после... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:17
2021-06-19T16:17
2021-06-19T16:19
ибрахим раиси
махмуд ахмадинежад
иран
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политика
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Иран после президентских выборов ждут большие изменения, заявил экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад в интервью РИА Новости на следующий день после прошедшего в стране голосования.Согласно официальным данным, на прошедших в пятницу выборах победил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов - 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу."В ближайшем будущем следует ожидать больших изменений в отношениях и мироустройстве. То же самое и в Иране. Большие изменения и реформы произойдут и в Иране", - сказал Ахмадинежад.Серьезные изменения во внешней политике Ирана в краткосрочной перспективе не произойдут, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад."Не похоже, что в краткосрочной перспективе произойдут большие изменения во внешней политике. Но с развитием мирового устройства в недалеком будущем международные отношения в целом изменятся, и, следовательно, изменения коснутся и отношений с Ираном", - сказал Ахмадинежад.
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ибрахим раиси, махмуд ахмадинежад, иран, в мире, политика
Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:17 19.06.2021 (обновлено: 16:19 19.06.2021)
Бывший президент Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов главы Ирана
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости, Егор Хатунцев. Иран
после президентских выборов ждут большие изменения, заявил экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад
в интервью РИА Новости на следующий день после прошедшего в стране голосования.
Согласно официальным данным, на прошедших в пятницу выборах победил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов - 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу.
"В ближайшем будущем следует ожидать больших изменений в отношениях и мироустройстве. То же самое и в Иране. Большие изменения и реформы произойдут и в Иране", - сказал Ахмадинежад.
Серьезные изменения во внешней политике Ирана в краткосрочной перспективе не произойдут, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
"Не похоже, что в краткосрочной перспективе произойдут большие изменения во внешней политике. Но с развитием мирового устройства в недалеком будущем международные отношения в целом изменятся, и, следовательно, изменения коснутся и отношений с Ираном", - сказал Ахмадинежад.