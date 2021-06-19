Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/iran-1737681283.html
Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном
Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном - РИА Новости, 19.06.2021
Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном
Ибрахим Раиси избран президентом Ирана, все должны будут работать с ним в дальнейшем, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:43
2021-06-19T12:43
ибрахим раиси
хасан роухани
мохаммад джавад зариф
али хаменеи
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734079095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6e02c19e4c8c5bbfe2b26a10f7ae53b.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ибрахим Раиси избран президентом Ирана, все должны будут работать с ним в дальнейшем, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Голосование изначально планировалось провести до полуночи, однако власти разрешили это делать до 2.00 субботы (00.30 мск). По предварительным официальным данным, на президентских выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов – 17,8 миллиона из 28,6 миллиона. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах."Мы должны уважать процедуры проведения выборов, почти 20 миллионов человек проголосовали за него (Раиси – ред.) …Отныне каждый из нас должен будет работать таким образом, несмотря на то, согласны мы с ним или нет, нравилась ли нам его политика или нет, сейчас он избран народом", - заявил Зариф, выступая на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.Видеозапись опубликована в Twitter мероприятия.Глава иранского МИД подчеркнул при этом, что данные о том, что Раиси избран пока не окончательные и он проанализировал имеющуюся информацию. Также он отметил, что выборы в Иране могли пройти "не на 100%" так, как должны быть.Президент Ирана, занимающий второй по значимости в стране пост после верховного лидера, избирается на четыре года всеобщим тайным прямым голосованием и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Порога явки на выборах нет.За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между консерватором и главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что победу одержит глава судебной власти Ибрахим Раиси, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
https://ria.ru/20210619/iran-1737662347.html
https://ria.ru/20210618/vybory-1737249357.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734079095_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e951099d512b5a2b1af63b5ffaf75523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ибрахим раиси, хасан роухани, мохаммад джавад зариф, али хаменеи, иран, в мире
Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном
12:43 19.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк

Глава МИД Ирана заявил, что работал с Раиси 30 лет и считает, что он сможет управлять страной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ибрахим Раиси избран президентом Ирана, все должны будут работать с ним в дальнейшем, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Голосование изначально планировалось провести до полуночи, однако власти разрешили это делать до 2.00 субботы (00.30 мск). По предварительным официальным данным, на президентских выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов – 17,8 миллиона из 28,6 миллиона. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
08:46
Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
"Мы должны уважать процедуры проведения выборов, почти 20 миллионов человек проголосовали за него (Раиси – ред.) …Отныне каждый из нас должен будет работать таким образом, несмотря на то, согласны мы с ним или нет, нравилась ли нам его политика или нет, сейчас он избран народом", - заявил Зариф, выступая на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.
Видеозапись опубликована в Twitter мероприятия.
Глава иранского МИД подчеркнул при этом, что данные о том, что Раиси избран пока не окончательные и он проанализировал имеющуюся информацию. Также он отметил, что выборы в Иране могли пройти "не на 100%" так, как должны быть.
"Сейчас у нас есть президент, он избран, это разумный человек. Я работал вместе с ним в течение 30 лет, я хорошо его знаю: он порядочный и благоразумный человек. Он сможет управлять страной, и как я полагаю, внешняя политика Ирана, основанная на консенсусе, продолжится", - отметил Зариф.
Президент Ирана, занимающий второй по значимости в стране пост после верховного лидера, избирается на четыре года всеобщим тайным прямым голосованием и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Порога явки на выборах нет.
За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между консерватором и главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.
Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что победу одержит глава судебной власти Ибрахим Раиси, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Постер с кандидатом в президенты Джалили Саидом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 04:04
Процедура выборов президента Ирана
 
Ибрахим РаисиХасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифАли ХаменеиИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Источник рассказал о статусе Медведева во время думской кампании
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:12Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
16:08Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше
16:08Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
Лента новостейМолния