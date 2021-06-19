https://ria.ru/20210619/iran-1737681283.html

Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном

Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном - РИА Новости, 19.06.2021

Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном

Ибрахим Раиси избран президентом Ирана, все должны будут работать с ним в дальнейшем, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:43

2021-06-19T12:43

2021-06-19T12:43

ибрахим раиси

хасан роухани

мохаммад джавад зариф

али хаменеи

иран

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ибрахим Раиси избран президентом Ирана, все должны будут работать с ним в дальнейшем, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Голосование изначально планировалось провести до полуночи, однако власти разрешили это делать до 2.00 субботы (00.30 мск). По предварительным официальным данным, на президентских выборах лидирует глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов – 17,8 миллиона из 28,6 миллиона. Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах."Мы должны уважать процедуры проведения выборов, почти 20 миллионов человек проголосовали за него (Раиси – ред.) …Отныне каждый из нас должен будет работать таким образом, несмотря на то, согласны мы с ним или нет, нравилась ли нам его политика или нет, сейчас он избран народом", - заявил Зариф, выступая на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.Видеозапись опубликована в Twitter мероприятия.Глава иранского МИД подчеркнул при этом, что данные о том, что Раиси избран пока не окончательные и он проанализировал имеющуюся информацию. Также он отметил, что выборы в Иране могли пройти "не на 100%" так, как должны быть.Президент Ирана, занимающий второй по значимости в стране пост после верховного лидера, избирается на четыре года всеобщим тайным прямым голосованием и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Порога явки на выборах нет.За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между консерватором и главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами – секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что победу одержит глава судебной власти Ибрахим Раиси, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20210619/iran-1737662347.html

https://ria.ru/20210618/vybory-1737249357.html

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ибрахим раиси, хасан роухани, мохаммад джавад зариф, али хаменеи, иран, в мире