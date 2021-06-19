https://ria.ru/20210619/iran-1737667937.html

Раиси лидирует на выборах президента Ирана

Раиси лидирует на выборах президента Ирана - РИА Новости, 19.06.2021

Раиси лидирует на выборах президента Ирана

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси побеждает на президентских выборах после подсчета 28,6 миллиона голосов, набирая более 50% из них, сообщил глава штаба РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:50

2021-06-19T09:50

2021-06-19T11:19

ибрахим раиси

иран

в мире

политика

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ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси побеждает на президентских выборах после подсчета 28,6 миллиона голосов, набирая более 50% из них, сообщил глава штаба по проведению выборов Джамаль Орф.Он подчеркнул, что данные актуальны на 11:00 по местному времени (09:30 мск), окончательную информацию объявит глава МВД Ирана.Все конкуренты Раиси ранее признали его победу на выборах.Президент Ирана, занимающий второй по значимости в стране пост после Верховного лидера, избирается на четыре года всеобщим тайным прямым голосованием и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Порога явки на выборах нет.За пост иранского лидера изначально боролись семь претендентов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси и двумя другими политиками-консерваторами — секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой Центробанка Абдольнасером Хеммати.Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности.

https://ria.ru/20210618/vybory-1737249357.html

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ибрахим раиси, иран, в мире, политика