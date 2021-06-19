https://ria.ru/20210619/iran-1737662347.html

Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен

Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен - РИА Новости, 19.06.2021

Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что уже известно, кто победил на президентских выборах, поздравил, но не назвал победителя. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:46

2021-06-19T08:46

2021-06-19T10:36

хасан роухани

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что уже известно, кто победил на президентских выборах, поздравил, но не назвал победителя.В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Два кандидата уже поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на выборах.Выступление Роухани вело иранское телевидение.За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами — секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой Центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что победу одержит глава судебной власти Ибрахим Раиси, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20210618/vybory-1737249357.html

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хасан роухани, иран, в мире