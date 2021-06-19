Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:46 19.06.2021 (обновлено: 10:36 19.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил, что известно, кто победил на выборах президента Ирана, но не назвал победителя
ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что уже известно, кто победил на президентских выборах, поздравил, но не назвал победителя.
В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Два кандидата уже поздравили главу судебной власти Ибрахима Раиси с победой на выборах.
"Поздравляю народного избранника. Поскольку пока еще официально об этом не было объявлено, я с учетом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов", — сказал Роухани, выразив надежду, что через 45 дней победитель приступит к исполнению президентских обязанностей.
Выступление Роухани вело иранское телевидение.
За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами — секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой Центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.
Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности. Эксперты считают, что победу одержит глава судебной власти Ибрахим Раиси, которого поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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