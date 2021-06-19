Греция разрешила въезд туристов с экспресс-тестом на коронавирус
09:32 19.06.2021 (обновлено: 09:45 19.06.2021)
© AP Photo / Harry NakosТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
© AP Photo / Harry Nakos
Греция разрешила въезд туристов с экспресс-тестом вместо отрицательного ПЦР-теста
АФИНЫ, 19 июн - РИА Новости. Греция продлила до 26 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, и разрешила въезд с экспресс-тестом вместо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, расширен также список стран, из которых разрешён въезд в Грецию.
Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу.
Предыдущее постановление действовало до 21 июня, однако вместо него с 6 утра 19 июня вступило в силу новое. Оно будет действовать до 6 утра 26 июня.
Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе. Эти документы требуются и для детей старше 12 лет.
С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".
28 мая, 18:01ТуризмВ Греции ввели новые правила отдыха на пляжах
В списке Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд.
Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами, через все международные аэропорты Греции.
Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.