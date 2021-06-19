Ливийская национальная армия объявила границу с Алжиром военной зоной
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Ливийская национальная армия объявила границу с Алжиром военной зоной
БЕНГАЗИ, 19 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара в субботу объявила границу Ливии с Алжиром военной зоной.
"Вооруженные силы закрыли ливийско-алжирскую границу и объявляют ее военной зоной, в которой запрещено передвижение", - говорится в полученном РИА Новости заявлении управлении ЛНА по моральной подготовке.
29 июня 2020, 08:00США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что сейчас ЛНА контролирует только один из трех пограничных КПП – он расположен на юго-западе страны возле города Гат.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.