Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/granitsa-1737733460.html
Ливийская национальная армия объявила границу с Алжиром военной зоной
Ливийская национальная армия объявила границу с Алжиром военной зоной - РИА Новости, 19.06.2021
Ливийская национальная армия объявила границу с Алжиром военной зоной
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара в субботу объявила границу Ливии с Алжиром военной зоной. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T22:02
2021-06-19T22:02
халифа хафтар
муаммар каддафи
алжир (республика)
триполи
женева (город)
ливия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_780e09c6412b5578dbefe12a5920bbd0.jpg
БЕНГАЗИ, 19 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара в субботу объявила границу Ливии с Алжиром военной зоной."Вооруженные силы закрыли ливийско-алжирскую границу и объявляют ее военной зоной, в которой запрещено передвижение", - говорится в полученном РИА Новости заявлении управлении ЛНА по моральной подготовке.Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что сейчас ЛНА контролирует только один из трех пограничных КПП – он расположен на юго-западе страны возле города Гат.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
https://ria.ru/20200629/1573591352.html
https://ria.ru/20210614/bayden-1736927553.html
алжир (республика)
триполи
женева (город)
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_214:0:2786:1929_1920x0_80_0_0_c9c16f9441c79f165c6c5bf4c14db4ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халифа хафтар, муаммар каддафи, алжир (республика), триполи, женева (город), ливия, оон, в мире
Ливийская национальная армия объявила границу с Алжиром военной зоной
22:02 19.06.2021
 
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Mohammad Hannon

Ливийская национальная армия объявила границу с Алжиром военной зоной

Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 19 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара в субботу объявила границу Ливии с Алжиром военной зоной.
"Вооруженные силы закрыли ливийско-алжирскую границу и объявляют ее военной зоной, в которой запрещено передвижение", - говорится в полученном РИА Новости заявлении управлении ЛНА по моральной подготовке.
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня 2020, 08:00
США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что сейчас ЛНА контролирует только один из трех пограничных КПП – он расположен на юго-западе страны возле города Гат.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 11:22Саммит Путина и Байдена
Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России
 
Халифа ХафтарМуаммар КаддафиАлжир (республика)ТриполиЖенева (город)ЛивияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
03:37Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек
03:14Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения
03:08"Роскосмос" создаст потребительский центр ГЛОНАСС к 2031 году
Лента новостейМолния