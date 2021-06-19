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"Броня не поможет": в России создают новый противотанковый комплекс
"Броня не поможет": в России создают новый противотанковый комплекс - РИА Новости, 19.06.2021
"Броня не поможет": в России создают новый противотанковый комплекс
Повышенная точность, увеличенная бронепробиваемость и дальность — в России разработали новое поколение боеприпасов для РПГ-7. Теперь этот гранатомет, стоящий на РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:00
2021-06-19T08:05
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
технологии
безопасность
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Повышенная точность, увеличенная бронепробиваемость и дальность — в России разработали новое поколение боеприпасов для РПГ-7. Теперь этот гранатомет, стоящий на вооружении уже 60 лет и завоевавший репутацию одного из самых эффективных противотанковых средств в мире, станет еще опаснее для тяжелой техники. Об эволюции легендарной "семерки" — в материале РИА Новости. Страшный сон танкистаПервые образцы перспективных боеприпасов для РПГ-7 появятся через два-три года. По словам разработчиков, эффективность вырастет на 30 процентов. Повышенная бронепробиваемость — прожгут броню толщиной до 600 миллиметров. Для сравнения, первое поколение справлялось лишь с 260-миллиметровой защитой. Отметим, что, например, у последних модификаций основного боевого танка США "Абрамс" почти метровая лобовая комбинированная броня, сбоку — 650 миллиметров. "Абрамсы", массово применяемые в многочисленных военных конфликтах на Ближнем Востоке, не раз попадали под огонь РПГ. Но, как правило, из-за недостаточной мощности боеприпасов полностью вывести машину из строя не получалось, и американские танкисты, хоть и на поврежденной технике, все же уходили с поля боя. Теперь это будет гораздо сложнее.Также существенно усилят осколочное и термобарическое воздействие выстрелов. А за счет новых прицельных устройств, специально разработанных под эти гранаты, существенно повысится точность. Начальник конструкторского бюро "Базальт" Николай Середа уточнил, что сейчас с дистанции 150 метров разброс — 40-50 сантиметров. А если мишень находится на удалении около километра, погрешность может превысить габариты танка или БМП. Новые боеприпасы с такого же расстояния будут отклоняться от цели существенно меньше. Бронебойный аргументСегодня подразделения российской армии вооружены последней модификацией РПГ-7В2. Эта версия отличается от предыдущих повышенной точностью. Оптический прицел ПГО-7В3 обеспечивает прицельную дальность стрельбы противопехотной гранатой до 700 метров. Для РПГ создали целое семейство боеприпасов. Наиболее простой и самый распространенный — реактивная граната ПГ-7ВМ. Двухкилограммовый снаряд пробивает до 300 миллиметров брони. ПГ-7ВЛ разработали в 1970-х в ответ на усиление защиты танков НАТО. Увеличили массу боевой части — из РПГ можно было эффективно поражать технику с толщиной брони до полуметра. Но из-за возросшего веса снаряда снизилась прицельная дальность (с 500 до 300 метров) и уменьшилась начальная скорость.Для навесной динамической защиты танков, которая уже легко "переваривала" обычные гранаты РПГ, в 1980-х разработали выстрел с двумя кумулятивными частями. У ПГ-7ВР две "боеголовки" — калибром 64 и 105 миллиметров. При попадании в цель головная боевая часть инициирует подрыв взрывчатого вещества в блоках "реактивной" брони, а затем с небольшой задержкой подрывается основной заряд. Такая конструкция очень эффективна: перед РПГ не могли устоять танки с толщиной брони до 600 миллиметров. Но есть существенный минус: прицельная дальность из-за большого веса — всего 200 метров. Кроме того, из РПГ стреляют термобарическими снарядами. В конце 1980-х ими вооружили пехоту, чтобы уничтожать живую силу в укрытиях, защитных сооружениях и легкую бронетехнику противника, не привлекая артиллерию или танки. Эти гранаты пробивают 30-40-миллиметровые препятствия, основной заряд подрывается уже внутри помещения или корпуса машины.Вечная конструкцияРПГ-7 разработали 60 лет назад. Гранатомет стоял на вооружении десятков стран — более девяти миллионов единиц разошлись по миру и применялись практически во всех больших и малых военных конфликтах. Причины такой популярности — надежность конструкции, высокая боевая эффективность и простота использования. РПГ в считанные часы освоит даже самый неподготовленный боец. Именно поэтому это оружие стало неотъемлемым атрибутом различных нерегулярных вооруженных формирований. Пожалуй, самый серьезный недостаток — довольно низкая точность по сравнению с управляемыми противотанковыми снарядами. Впрочем, это компенсируется дешевизной боеприпасов (всего несколько сотен долларов за гранату), которые можно не жалеть и тратить по несколько штук на одну цель.РПГ несколько раз модернизировали — в основном все сводилось к более современным прицелам и новым боеприпасам. Со временем производство, помимо СССР и России, легально и нелегально наладили в других странах. В том числе и в США, где в конце нулевых организовали выпуск клонов РПГ — гранатометов PSLR и выстрелов для них. Американцы не только сами активно пользуются этим оружием, но и поставляют его на экспорт.Боевое крещение РПГ-7 получил во Вьетнаме. С появлением "семерок" в зоне конфликта потери бронетехники США резко выросли. Гранатометчики-одиночки стали настоящим проклятьем для американских танкистов, опасающихся выстрела в борт из-под любого куста. Кроме того, вьетнамцы успешно уничтожали различные укрепления, блиндажи и пехоту противника. Примечательно, что РПГ вполне результативен и по воздушным целям. Известно множество случаев, когда из гранатомета уничтожали вертолеты и даже транспортные самолеты. Например, в 1993-м в Могадишо повстанцы сбили американский "Черный ястреб", а в Афганистане талибы сожгли как минимум два "Чинука" с десятками солдат на борту.
https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html
https://ria.ru/20210525/artilleriya-1733685761.html
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), технологии, безопасность

"Броня не поможет": в России создают новый противотанковый комплекс

08:00 19.06.2021 (обновлено: 08:05 19.06.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan FrancoАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Повышенная точность, увеличенная бронепробиваемость и дальность — в России разработали новое поколение боеприпасов для РПГ-7. Теперь этот гранатомет, стоящий на вооружении уже 60 лет и завоевавший репутацию одного из самых эффективных противотанковых средств в мире, станет еще опаснее для тяжелой техники. Об эволюции легендарной "семерки" — в материале РИА Новости.

Страшный сон танкиста

Первые образцы перспективных боеприпасов для РПГ-7 появятся через два-три года. По словам разработчиков, эффективность вырастет на 30 процентов. Повышенная бронепробиваемость — прожгут броню толщиной до 600 миллиметров. Для сравнения, первое поколение справлялось лишь с 260-миллиметровой защитой.
Отметим, что, например, у последних модификаций основного боевого танка США "Абрамс" почти метровая лобовая комбинированная броня, сбоку — 650 миллиметров. "Абрамсы", массово применяемые в многочисленных военных конфликтах на Ближнем Востоке, не раз попадали под огонь РПГ. Но, как правило, из-за недостаточной мощности боеприпасов полностью вывести машину из строя не получалось, и американские танкисты, хоть и на поврежденной технике, все же уходили с поля боя. Теперь это будет гораздо сложнее.
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Также существенно усилят осколочное и термобарическое воздействие выстрелов. А за счет новых прицельных устройств, специально разработанных под эти гранаты, существенно повысится точность. Начальник конструкторского бюро "Базальт" Николай Середа уточнил, что сейчас с дистанции 150 метров разброс — 40-50 сантиметров. А если мишень находится на удалении около километра, погрешность может превысить габариты танка или БМП. Новые боеприпасы с такого же расстояния будут отклоняться от цели существенно меньше.
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино"
Военнослужащие подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Морозов
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Военнослужащие подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино"

Бронебойный аргумент

Сегодня подразделения российской армии вооружены последней модификацией РПГ-7В2. Эта версия отличается от предыдущих повышенной точностью. Оптический прицел ПГО-7В3 обеспечивает прицельную дальность стрельбы противопехотной гранатой до 700 метров.
Для РПГ создали целое семейство боеприпасов. Наиболее простой и самый распространенный — реактивная граната ПГ-7ВМ. Двухкилограммовый снаряд пробивает до 300 миллиметров брони. ПГ-7ВЛ разработали в 1970-х в ответ на усиление защиты танков НАТО. Увеличили массу боевой части — из РПГ можно было эффективно поражать технику с толщиной брони до полуметра. Но из-за возросшего веса снаряда снизилась прицельная дальность (с 500 до 300 метров) и уменьшилась начальная скорость.
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Для навесной динамической защиты танков, которая уже легко "переваривала" обычные гранаты РПГ, в 1980-х разработали выстрел с двумя кумулятивными частями. У ПГ-7ВР две "боеголовки" — калибром 64 и 105 миллиметров. При попадании в цель головная боевая часть инициирует подрыв взрывчатого вещества в блоках "реактивной" брони, а затем с небольшой задержкой подрывается основной заряд. Такая конструкция очень эффективна: перед РПГ не могли устоять танки с толщиной брони до 600 миллиметров. Но есть существенный минус: прицельная дальность из-за большого веса — всего 200 метров.
Кроме того, из РПГ стреляют термобарическими снарядами. В конце 1980-х ими вооружили пехоту, чтобы уничтожать живую силу в укрытиях, защитных сооружениях и легкую бронетехнику противника, не привлекая артиллерию или танки. Эти гранаты пробивают 30-40-миллиметровые препятствия, основной заряд подрывается уже внутри помещения или корпуса машины.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУникальная разработка "Базальта" — граната ПГ-7ВР к гранатомету РПГ-7
Уникальная разработка Базальта - граната ПГ-7ВР к гранатомету РПГ-7 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Уникальная разработка "Базальта" — граната ПГ-7ВР к гранатомету РПГ-7

Вечная конструкция

РПГ-7 разработали 60 лет назад. Гранатомет стоял на вооружении десятков стран — более девяти миллионов единиц разошлись по миру и применялись практически во всех больших и малых военных конфликтах. Причины такой популярности — надежность конструкции, высокая боевая эффективность и простота использования.
РПГ в считанные часы освоит даже самый неподготовленный боец. Именно поэтому это оружие стало неотъемлемым атрибутом различных нерегулярных вооруженных формирований.
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Пожалуй, самый серьезный недостаток — довольно низкая точность по сравнению с управляемыми противотанковыми снарядами. Впрочем, это компенсируется дешевизной боеприпасов (всего несколько сотен долларов за гранату), которые можно не жалеть и тратить по несколько штук на одну цель.
РПГ несколько раз модернизировали — в основном все сводилось к более современным прицелам и новым боеприпасам. Со временем производство, помимо СССР и России, легально и нелегально наладили в других странах. В том числе и в США, где в конце нулевых организовали выпуск клонов РПГ — гранатометов PSLR и выстрелов для них. Американцы не только сами активно пользуются этим оружием, но и поставляют его на экспорт.
© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel KitandweСолдат афганской армии во время стрельбы из гранатомета РПГ-7
Солдат афганской армии во время стрельбы из гранатомета РПГ-7 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel Kitandwe
Солдат афганской армии во время стрельбы из гранатомета РПГ-7
Боевое крещение РПГ-7 получил во Вьетнаме. С появлением "семерок" в зоне конфликта потери бронетехники США резко выросли. Гранатометчики-одиночки стали настоящим проклятьем для американских танкистов, опасающихся выстрела в борт из-под любого куста. Кроме того, вьетнамцы успешно уничтожали различные укрепления, блиндажи и пехоту противника.
Примечательно, что РПГ вполне результативен и по воздушным целям. Известно множество случаев, когда из гранатомета уничтожали вертолеты и даже транспортные самолеты. Например, в 1993-м в Могадишо повстанцы сбили американский "Черный ястреб", а в Афганистане талибы сожгли как минимум два "Чинука" с десятками солдат на борту.
© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Hoshang Hashimi
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
 
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