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Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки

Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки - РИА Новости, 19.06.2021

Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки

Полиция во французском городе Редон в регионе Бретань продолжила операцию по разгону рейв-вечеринки и вновь применила слезоточивый газ, передаёт телеканал BFM... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:34

2021-06-19T19:34

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Полиция во французском городе Редон в регионе Бретань продолжила операцию по разгону рейв-вечеринки и вновь применила слезоточивый газ, передаёт телеканал BFM TV.Операция по разгону незаконной вечеринки, которая продолжается с пятницы, началась после 17.00 в субботу. В ходе разгона правоохранители применили слезоточивый газ, а в полицейских бросали пиротехнику, коктейли Молотова и тяжелые шары для игры в петанк. Во время столкновений, которые длились более семи часов, пять жандармов пострадали, а один из участников мероприятия потерял руку.Префектура Бретани и Иль и Вилен призывала участников вечеринки спокойно покинуть ее, а других жителей - избегать посещения данного района.Как сообщал BFM TV, вечеринка была организована в память о жителе Нанта Стиве Майа Канисо, который пропал 21 июня 2019 года после фестиваля музыки, когда полиция проводила разгон толпы на набережной Луары.Мероприятие должно было продлиться с 18 по 22 июня.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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