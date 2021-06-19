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Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки - РИА Новости, 19.06.2021
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки
Полиция во французском городе Редон в регионе Бретань продолжила операцию по разгону рейв-вечеринки и вновь применила слезоточивый газ, передаёт телеканал BFM... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:34
2021-06-19T19:34
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Полиция во французском городе Редон в регионе Бретань продолжила операцию по разгону рейв-вечеринки и вновь применила слезоточивый газ, передаёт телеканал BFM TV.Операция по разгону незаконной вечеринки, которая продолжается с пятницы, началась после 17.00 в субботу. В ходе разгона правоохранители применили слезоточивый газ, а в полицейских бросали пиротехнику, коктейли Молотова и тяжелые шары для игры в петанк. Во время столкновений, которые длились более семи часов, пять жандармов пострадали, а один из участников мероприятия потерял руку.Префектура Бретани и Иль и Вилен призывала участников вечеринки спокойно покинуть ее, а других жителей - избегать посещения данного района.Как сообщал BFM TV, вечеринка была организована в память о жителе Нанта Стиве Майа Канисо, который пропал 21 июня 2019 года после фестиваля музыки, когда полиция проводила разгон толпы на набережной Луары.Мероприятие должно было продлиться с 18 по 22 июня.
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коронавирус covid-19, бретань, в мире
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки
19:34 19.06.2021 (обновлено: 19:37 19.06.2021)
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона вечеринки
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости.
Полиция во французском городе Редон в регионе Бретань
продолжила операцию по разгону рейв-вечеринки и вновь применила слезоточивый газ, передаёт телеканал BFM TV
.
Операция по разгону незаконной вечеринки, которая продолжается с пятницы, началась после 17.00 в субботу. В ходе разгона правоохранители применили слезоточивый газ, а в полицейских бросали пиротехнику, коктейли Молотова и тяжелые шары для игры в петанк. Во время столкновений, которые длились более семи часов, пять жандармов пострадали, а один из участников мероприятия потерял руку.
Префектура Бретани и Иль и Вилен призывала участников вечеринки спокойно покинуть ее, а других жителей - избегать посещения данного района.
Как сообщал BFM TV, вечеринка была организована в память о жителе Нанта Стиве Майа Канисо, который пропал 21 июня 2019 года после фестиваля музыки, когда полиция проводила разгон толпы на набережной Луары.
Мероприятие должно было продлиться с 18 по 22 июня.