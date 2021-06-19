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В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате
В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате - РИА Новости, 19.06.2021
В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова успешно завершает сессию в дистанционном формате, ожидается, что дополнительные вступительные... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:32
2021-06-19T13:57
вакцинация россиян от covid-19
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова успешно завершает сессию в дистанционном формате, ожидается, что дополнительные вступительные испытания у абитуриентов также пройдут в дистанционном формате, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий."Все нормально, мы сессию завершаем она вся дистантная, экзамены вступительные у нас будут только в дистантной форме, даже дополнительные вступительные испытания", - рассказал Садовничий.Он добавил, что начало учебного года будет определяться ситуацией, пока предполагается, что будет смешанный формат работы, на посещение потоковых лекций пожилых профессоров могут быть поставлены ограничения.
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вакцинация россиян от covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, общество
В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате
13:32 19.06.2021 (обновлено: 13:57 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ректор МГУ Садовничий допустил возможность поступления в сентябре в смешанном формате

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова успешно завершает сессию в дистанционном формате, ожидается, что дополнительные вступительные испытания у абитуриентов также пройдут в дистанционном формате, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий.
"Все нормально, мы сессию завершаем она вся дистантная, экзамены вступительные у нас будут только в дистантной форме, даже дополнительные вступительные испытания", - рассказал Садовничий.
Он добавил, что начало учебного года будет определяться ситуацией, пока предполагается, что будет смешанный формат работы, на посещение потоковых лекций пожилых профессоров могут быть поставлены ограничения.
 
Вакцинация россиян от COVID-19МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
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