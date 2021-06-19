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В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате
В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате - РИА Новости, 19.06.2021
В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова успешно завершает сессию в дистанционном формате, ожидается, что дополнительные вступительные... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:32
2021-06-19T13:32
2021-06-19T13:57
вакцинация россиян от covid-19
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова успешно завершает сессию в дистанционном формате, ожидается, что дополнительные вступительные испытания у абитуриентов также пройдут в дистанционном формате, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий."Все нормально, мы сессию завершаем она вся дистантная, экзамены вступительные у нас будут только в дистантной форме, даже дополнительные вступительные испытания", - рассказал Садовничий.Он добавил, что начало учебного года будет определяться ситуацией, пока предполагается, что будет смешанный формат работы, на посещение потоковых лекций пожилых профессоров могут быть поставлены ограничения.
РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, общество
В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате
13:32 19.06.2021 (обновлено: 13:57 19.06.2021)
Ректор МГУ Садовничий допустил возможность поступления в сентябре в смешанном формате