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В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате

В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате - РИА Новости, 19.06.2021

В МГУ допустили возможность поступления в сентябре в смешанном формате

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова успешно завершает сессию в дистанционном формате, ожидается, что дополнительные вступительные... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T13:32

2021-06-19T13:32

2021-06-19T13:57

вакцинация россиян от covid-19

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова успешно завершает сессию в дистанционном формате, ожидается, что дополнительные вступительные испытания у абитуриентов также пройдут в дистанционном формате, заявил РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий."Все нормально, мы сессию завершаем она вся дистантная, экзамены вступительные у нас будут только в дистантной форме, даже дополнительные вступительные испытания", - рассказал Садовничий.Он добавил, что начало учебного года будет определяться ситуацией, пока предполагается, что будет смешанный формат работы, на посещение потоковых лекций пожилых профессоров могут быть поставлены ограничения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, общество