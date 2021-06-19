https://ria.ru/20210619/erdogan-1737692328.html
Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией
Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией - РИА Новости, 19.06.2021
Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:44
2021-06-19T14:44
2021-06-19T15:02
туризм
коронавирус covid-19
россия
анталья (провинция)
новости - туризм
татьяна голикова
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604230038_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_576c01f60bcfdb122c1f2340fcbaffa3.jpg
АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией."С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно", - сказал Эрдоган, выступая в Анталье. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он добавил, что возобновление авиасообщения с Россией стало итогом дипломатических контактов и успешной работы министерства культуры и туризма Турции.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737647259.html
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604230038_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ab4a6365e649cdbdc95264bd1197b58d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, анталья (провинция), новости - туризм, татьяна голикова, турция
Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией
14:44 19.06.2021 (обновлено: 15:02 19.06.2021)
Эрдоган оценил решение России по возобновлению авиасообщения с Турцией