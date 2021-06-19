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Туризм
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Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией
Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией - РИА Новости, 19.06.2021
Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:44
2021-06-19T15:02
туризм
коронавирус covid-19
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анталья (провинция)
новости - туризм
татьяна голикова
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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией."С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно", - сказал Эрдоган, выступая в Анталье. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он добавил, что возобновление авиасообщения с Россией стало итогом дипломатических контактов и успешной работы министерства культуры и туризма Турции.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737647259.html
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коронавирус covid-19, россия, анталья (провинция), новости - туризм, татьяна голикова, турция
Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией
14:44 19.06.2021 (обновлено: 15:02 19.06.2021)
 
© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля "Фатих", проходящего пролив Босфор в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне турецкого корабля Фатих, проходящего пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Presidential Press Service

Эрдоган оценил решение России по возобновлению авиасообщения с Турцией

Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией.
"С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно", - сказал Эрдоган, выступая в Анталье. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Он добавил, что возобновление авиасообщения с Россией стало итогом дипломатических контактов и успешной работы министерства культуры и туризма Турции.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияАнталья (провинция)Новости - ТуризмТатьяна ГоликоваТурция
 
 
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