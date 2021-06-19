https://ria.ru/20210619/erdogan-1737692328.html

Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией

Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией - РИА Новости, 19.06.2021

Эрдоган оценил решение России по авиасообщению с Турцией

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:44

2021-06-19T14:44

2021-06-19T15:02

туризм

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турция

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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения с Турцией."С продвижением вакцинации в нашей стране мы постепенно выходим из ограничительных списков других стран. Решение России мы оцениваем позитивно", - сказал Эрдоган, выступая в Анталье. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он добавил, что возобновление авиасообщения с Россией стало итогом дипломатических контактов и успешной работы министерства культуры и туризма Турции.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737647259.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, анталья (провинция), новости - туризм, татьяна голикова, турция