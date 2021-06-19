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"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы

"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы - РИА Новости, 19.06.2021

"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы

Участники XX съезда партии "Единая Россия" утвердили проект предвыборной программы партии на выборы в Госдуму, документ в окончательной редакции будет принят во РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:43

2021-06-19T16:43

2021-06-19T16:43

дмитрий медведев

андрей исаев

госдума рф

единая россия

андрей турчак

москва

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участники XX съезда партии "Единая Россия" утвердили проект предвыборной программы партии на выборы в Госдуму, документ в окончательной редакции будет принят во второй половине августа на втором этапе съезда, передаёт корреспондент РИА Новости.Юбилейный предвыборный съезд "Единой России" проходит в субботу в Москве.Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев назвал "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".Так, одним из нововведений программы станет объединение раздела об изменении институтов государства с социальным блоком, потому что "наиболее существенные изменения уже прошли после принятия поправок в конституцию", и теперь необходимо взглянуть на раздел госустройства через призму удобства для человека, рассказал первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев о разделе "Государство удобное для жизни".Он отметил, что среди приоритетных вопросов партия обозначила преодоление цифрового неравенства по всей стране, чтобы россияне могли использовать в полном объеме права, свободы и возможности, предоставляемые государством через онлайн-услуги. Важным вектором развития также станет автоматическое назначение положенных социальных выплат, осуществление социальной поддержки в режиме "одного окна".Центральной темой работы партии будет вопрос благосостояния россиян, снижения бедности, перехода к "минимальному гарантированному доходу", системе социальных гарантий, реформирования оплаты труда в бюджетной сфере и увеличение доли реального оклада в зарплате вместо надбавок. Программа также включит предложения по поддержке лиц в трудной жизненной ситуации, а также социальных лифтов для молодёжи и поддержки детей-сирот в интеграции в общество, пояснил Исаев.Традиционно в предвыборной программе планируется раздел, посвященный судебной системе и повышению доступности защиты прав, а также блок, посвященный борьбе с коррупцией, основное внимание в котором будет уделено усилению общественного контроля за расходованием бюджетных средств. Кроме того, "Единая Россия" впервые провозгласит создание системы непрерывного образования. Так, люди смогут проходить обучение и переобучение на протяжение всей жизни, добавил первый замглавы фракции ЕР.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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дмитрий медведев, андрей исаев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, москва, политика