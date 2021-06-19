Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/er-1737707946.html
"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы - РИА Новости, 19.06.2021
"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
Участники XX съезда партии "Единая Россия" утвердили проект предвыборной программы партии на выборы в Госдуму, документ в окончательной редакции будет принят во РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:43
2021-06-19T16:43
дмитрий медведев
андрей исаев
госдума рф
единая россия
андрей турчак
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737692162_41:0:2512:1390_1920x0_80_0_0_1f6af0265455eaf0f4febc0d3b325983.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участники XX съезда партии "Единая Россия" утвердили проект предвыборной программы партии на выборы в Госдуму, документ в окончательной редакции будет принят во второй половине августа на втором этапе съезда, передаёт корреспондент РИА Новости.Юбилейный предвыборный съезд "Единой России" проходит в субботу в Москве.Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев назвал "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".Так, одним из нововведений программы станет объединение раздела об изменении институтов государства с социальным блоком, потому что "наиболее существенные изменения уже прошли после принятия поправок в конституцию", и теперь необходимо взглянуть на раздел госустройства через призму удобства для человека, рассказал первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев о разделе "Государство удобное для жизни".Он отметил, что среди приоритетных вопросов партия обозначила преодоление цифрового неравенства по всей стране, чтобы россияне могли использовать в полном объеме права, свободы и возможности, предоставляемые государством через онлайн-услуги. Важным вектором развития также станет автоматическое назначение положенных социальных выплат, осуществление социальной поддержки в режиме "одного окна".Центральной темой работы партии будет вопрос благосостояния россиян, снижения бедности, перехода к "минимальному гарантированному доходу", системе социальных гарантий, реформирования оплаты труда в бюджетной сфере и увеличение доли реального оклада в зарплате вместо надбавок. Программа также включит предложения по поддержке лиц в трудной жизненной ситуации, а также социальных лифтов для молодёжи и поддержки детей-сирот в интеграции в общество, пояснил Исаев.Традиционно в предвыборной программе планируется раздел, посвященный судебной системе и повышению доступности защиты прав, а также блок, посвященный борьбе с коррупцией, основное внимание в котором будет уделено усилению общественного контроля за расходованием бюджетных средств. Кроме того, "Единая Россия" впервые провозгласит создание системы непрерывного образования. Так, люди смогут проходить обучение и переобучение на протяжение всей жизни, добавил первый замглавы фракции ЕР.
https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html
https://ria.ru/20210619/spros-1737705797.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737692162_350:0:2203:1390_1920x0_80_0_0_c959a0c11c260a37abf2aa9f5d2bcde5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, андрей исаев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, москва, политика
"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:43 19.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участники XX съезда партии "Единая Россия" утвердили проект предвыборной программы партии на выборы в Госдуму, документ в окончательной редакции будет принят во второй половине августа на втором этапе съезда, передаёт корреспондент РИА Новости.
Юбилейный предвыборный съезд "Единой России" проходит в субботу в Москве.
Предвыборную программу "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев назвал "народной", потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию. Как пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".
Так, одним из нововведений программы станет объединение раздела об изменении институтов государства с социальным блоком, потому что "наиболее существенные изменения уже прошли после принятия поправок в конституцию", и теперь необходимо взглянуть на раздел госустройства через призму удобства для человека, рассказал первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев о разделе "Государство удобное для жизни".
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 14:37
Политологи назвали главные достижения "Единой России"
Он отметил, что среди приоритетных вопросов партия обозначила преодоление цифрового неравенства по всей стране, чтобы россияне могли использовать в полном объеме права, свободы и возможности, предоставляемые государством через онлайн-услуги. Важным вектором развития также станет автоматическое назначение положенных социальных выплат, осуществление социальной поддержки в режиме "одного окна".
Центральной темой работы партии будет вопрос благосостояния россиян, снижения бедности, перехода к "минимальному гарантированному доходу", системе социальных гарантий, реформирования оплаты труда в бюджетной сфере и увеличение доли реального оклада в зарплате вместо надбавок. Программа также включит предложения по поддержке лиц в трудной жизненной ситуации, а также социальных лифтов для молодёжи и поддержки детей-сирот в интеграции в общество, пояснил Исаев.
Традиционно в предвыборной программе планируется раздел, посвященный судебной системе и повышению доступности защиты прав, а также блок, посвященный борьбе с коррупцией, основное внимание в котором будет уделено усилению общественного контроля за расходованием бюджетных средств. Кроме того, "Единая Россия" впервые провозгласит создание системы непрерывного образования. Так, люди смогут проходить обучение и переобучение на протяжение всей жизни, добавил первый замглавы фракции ЕР.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
16:21
Путин предупредил об особом спросе с ЕР
 
Дмитрий МедведевАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Источник рассказал о статусе Медведева во время думской кампании
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:12Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
16:08Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше
16:08Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
Лента новостейМолния