https://ria.ru/20210619/er-1737704595.html

Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"

Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России" - РИА Новости, 19.06.2021

Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"

Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным первая "пятерка" "Единой России" на выборах в Госдуму позволит повысить привлекательность партии для избирателей,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:12

2021-06-19T16:12

2021-06-19T16:12

денис проценко

анна кузнецова

сергей лавров

константин косачев

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным первая "пятерка" "Единой России" на выборах в Госдуму позволит повысить привлекательность партии для избирателей, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда, член Высшего совета ЕР Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач ГКБ №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Отвечая на вопрос агентства, позволит ли список кандидатов в первую "пятерку" повысить привлекательность партии для избирателей, Косачев отметил: "Уверен, да"."Это прекрасный выбор, очень важный и для партии, и для всей страны. Поддерживаю всецело", - сказал политик.

https://ria.ru/20210619/shoygu-1737704119.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, анна кузнецова, сергей лавров, константин косачев, политика