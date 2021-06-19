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Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России" - РИА Новости, 19.06.2021
Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным первая "пятерка" "Единой России" на выборах в Госдуму позволит повысить привлекательность партии для избирателей,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:12
2021-06-19T16:12
денис проценко
анна кузнецова
сергей лавров
константин косачев
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным первая "пятерка" "Единой России" на выборах в Госдуму позволит повысить привлекательность партии для избирателей, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда, член Высшего совета ЕР Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач ГКБ №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Отвечая на вопрос агентства, позволит ли список кандидатов в первую "пятерку" повысить привлекательность партии для избирателей, Косачев отметил: "Уверен, да"."Это прекрасный выбор, очень важный и для партии, и для всей страны. Поддерживаю всецело", - сказал политик.
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денис проценко, анна кузнецова, сергей лавров, константин косачев, политика
Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
16:12 19.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным первая "пятерка" "Единой России" на выборах в Госдуму позволит повысить привлекательность партии для избирателей, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда, член Высшего совета ЕР Константин Косачев.
Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач ГКБ №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Отвечая на вопрос агентства, позволит ли список кандидатов в первую "пятерку" повысить привлекательность партии для избирателей, Косачев отметил: "Уверен, да".
"Это прекрасный выбор, очень важный и для партии, и для всей страны. Поддерживаю всецело", - сказал политик.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
16:08
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Денис ПроценкоАнна КузнецоваСергей ЛавровКонстантин КосачевПолитика
 
 
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