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Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии
Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии - РИА Новости, 19.06.2021
Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии
Партия власти в любой стране рискует обрасти коркой и застыть в своем развитии, но ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет, заявил президент... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:30
2021-06-19T14:30
2021-06-19T14:50
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия власти в любой стране рискует обрасти коркой и застыть в своем развитии, но ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент добавил, что "забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть"."Никогда не нужно это забывать", - отметил он.
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единая россия, владимир путин, политика
Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии
14:30 19.06.2021 (обновлено: 14:50 19.06.2021)
Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии