https://ria.ru/20210619/er-1737690028.html

Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии

Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии - РИА Новости, 19.06.2021

Путин предостерег "Единую Россию" от остановки в развитии

Партия власти в любой стране рискует обрасти коркой и застыть в своем развитии, но ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет, заявил президент... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:30

2021-06-19T14:30

2021-06-19T14:50

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия власти в любой стране рискует обрасти коркой и застыть в своем развитии, но ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент добавил, что "забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть"."Никогда не нужно это забывать", - отметил он.

https://ria.ru/20210609/medvedev-1736321943.html

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2021

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единая россия, владимир путин, политика