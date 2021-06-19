https://ria.ru/20210619/er-1737688268.html

Путин заявил, что "Единая Россия" успешно прошла этап становления

Путин заявил, что "Единая Россия" успешно прошла этап становления - РИА Новости, 19.06.2021

Путин заявил, что "Единая Россия" успешно прошла этап становления

Партия "Единая Россия" успешно прошла этап становления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:18

2021-06-19T14:18

2021-06-19T14:33

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Партия "Единая Россия" успешно прошла этап становления, заявил президент РФ Владимир Путин."За эти годы она (партия "Единая Россия" — ред.) успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности", — рассказал Путин на съезде "Единой России".Кроме того, Владимир Путин заявил, что работа членов "Единой России" "не состоит из праздников", они взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач, тем не менее, партия выдержала конкуренцию на выборах."Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию", - сказал Путин на съезде "Единой России".Также Владимир Путин призвал членов партии "Единая Россия" в каждом регионе и городе опираться на единомышленников, которые стремятся созидать, отметив, что это очень мощный ресурс."В каждом регионе, городе, поселке необходимо опираться на своих единомышленников, на людей, которые стремятся созидать, приносить пользу. Это, безусловно, мощный, очень мощный ресурс. И важно, что он служит реальным делам, интересам граждан нашего государства, обеспечивает стабильность, устойчивость нашей политической системы, что крайне важно для современного общества", — рассказал Путин на съезде "Единой России

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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единая россия, владимир путин, политика