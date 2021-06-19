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В Москве начался предвыборный съезд "Единой России"
В Москве начался предвыборный съезд "Единой России" - РИА Новости, 19.06.2021
В Москве начался предвыборный съезд "Единой России"
Партия "Единая Россия" в субботу дала старт юбилейному предвыборному съезду в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:16
2021-06-19T14:17
россия
михаил мишустин
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в субботу дала старт юбилейному предвыборному съезду в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности.Съезд также утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам, однако главной интригой съезда остаётся кандидатура "главы списка".По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин примет участие в мероприятии лично.Также на XX съезд партии "Единая Россия" приехал премьер-министр России Михаил Мишустин.Сегодня на съезде выступит президент России Владимир Путин. Как ожидается, глава государства обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы.Также партия на этом съезде утвердит программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму этой осенью.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.
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россия, михаил мишустин, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, владимир путин, политика
В Москве начался предвыборный съезд "Единой России"
14:16 19.06.2021 (обновлено: 14:17 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В Москве начался предвыборный съезд "Единой России"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в субботу дала старт юбилейному предвыборному съезду в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев.
Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности.
Съезд также утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам, однако главной интригой съезда остаётся кандидатура "главы списка".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин примет участие в мероприятии лично.
Также на XX съезд партии "Единая Россия" приехал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Сегодня на съезде выступит президент России Владимир Путин. Как ожидается, глава государства обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы.
Также партия на этом съезде утвердит программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму этой осенью.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.
 
РоссияМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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