https://ria.ru/20210619/ekologiya-1737702070.html
Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин
Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2021
Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин
Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:52
2021-06-19T15:52
2021-06-19T15:52
россия
единая россия
владимир путин
экология
общество
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин."Благополучие, здоровье людей – это высшая ценность, поэтому наш курс на внедрение самых строгих экологических стандартов. Без нормальной экологии и со здоровьем проблем больше", - заявил Путин, выступая на XX съезде партии "Единая Россия".По его словам, нужно уделить больше внимания использованию "чистых технологий", снижающих негативное воздействие на природу, и "это направление нашей работы носит абсолютно принципиальный характер". "Он будет реализовываться твердо и последовательно. Уверен, при вашей активной поддержке", - заключил глава государства.
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россия, единая россия, владимир путин, экология, общество
Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин
Путин заявил, что Россия внедряет самые строгие экологические стандарты