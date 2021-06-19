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Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин
Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2021
Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин
Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:52
2021-06-19T15:52
россия
единая россия
владимир путин
экология
общество
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин."Благополучие, здоровье людей – это высшая ценность, поэтому наш курс на внедрение самых строгих экологических стандартов. Без нормальной экологии и со здоровьем проблем больше", - заявил Путин, выступая на XX съезде партии "Единая Россия".По его словам, нужно уделить больше внимания использованию "чистых технологий", снижающих негативное воздействие на природу, и "это направление нашей работы носит абсолютно принципиальный характер". "Он будет реализовываться твердо и последовательно. Уверен, при вашей активной поддержке", - заключил глава государства.
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россия, единая россия, владимир путин, экология, общество
Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин
15:52 19.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин заявил, что Россия внедряет самые строгие экологические стандарты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благополучие, здоровье людей – это высшая ценность, поэтому наш курс на внедрение самых строгих экологических стандартов. Без нормальной экологии и со здоровьем проблем больше", - заявил Путин, выступая на XX съезде партии "Единая Россия".
По его словам, нужно уделить больше внимания использованию "чистых технологий", снижающих негативное воздействие на природу, и "это направление нашей работы носит абсолютно принципиальный характер". "Он будет реализовываться твердо и последовательно. Уверен, при вашей активной поддержке", - заключил глава государства.
Национальный природный паркЛенские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
14:59
Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек
 
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