https://ria.ru/20210619/ekologiya-1737702070.html

Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин

Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2021

Россия внедряет самые строгие экологические стандарты, заявил Путин

Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:52

2021-06-19T15:52

2021-06-19T15:52

россия

единая россия

владимир путин

экология

общество

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Россия продолжит курс на внедрение самых строгих экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин."Благополучие, здоровье людей – это высшая ценность, поэтому наш курс на внедрение самых строгих экологических стандартов. Без нормальной экологии и со здоровьем проблем больше", - заявил Путин, выступая на XX съезде партии "Единая Россия".По его словам, нужно уделить больше внимания использованию "чистых технологий", снижающих негативное воздействие на природу, и "это направление нашей работы носит абсолютно принципиальный характер". "Он будет реализовываться твердо и последовательно. Уверен, при вашей активной поддержке", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20210619/reki-1737694235.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единая россия, владимир путин, экология, общество