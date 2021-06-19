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ВОЗ объявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее
ВОЗ объявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее - РИА Новости, 19.06.2021
ВОЗ объявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о завершении в Гвинее вспышки лихорадки Эбола, унесшей жизни 12 человек. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:36
2021-06-19T14:36
2021-06-19T14:52
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о завершении в Гвинее вспышки лихорадки Эбола, унесшей жизни 12 человек."Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня признана завершенной", - говорится в заявлении ВОЗ.Всего власти зафиксировали 16 подтвержденных случаев заболевания и семь предполагаемых - 12 заболевших скончались.Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил Гвинею и медицинских работников, которые помогли сдержать вспышку. Он добавил, что благодаря в том числе вакцинам Гвинее удалось сдержать вспышку всего за четыре месяца и предотвратить ее распространение за пределы страны. По данным главы ВОЗ, от лихорадки Эбола были вакцинированы около 11 тысяч человек.Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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воз, гвинея, в мире
ВОЗ объявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее
14:36 19.06.2021 (обновлено: 14:52 19.06.2021)
ВОЗ объявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее