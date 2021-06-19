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Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью
Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью - РИА Новости, 19.06.2021
Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью
Движение транспорта по обновленной Тверской улице, где сейчас идут работы по укладке асфальта, могут открыть в понедельник около 3 часов ночи, в целом власти... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:30
2021-06-19T17:30
2021-06-19T21:14
россия
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Движение транспорта по обновленной Тверской улице, где сейчас идут работы по укладке асфальта, могут открыть в понедельник около 3 часов ночи, в целом власти Москвы выполнили 40% работ по ремонту асфальта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра добавил, что в работе по ремонту улицы задействовано более 2,3 тысячи человек и примерно 1,4 тысячи единиц техники. Всего в этом году будет отремонтировано около 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия."На сегодняшний день уже примерно 40% этих работ выполнено. Работы будут выполняться на объектах, которые в соответствии с нормативными сроками должны быть отремонтированы с тем, чтобы не допустить сверхколейности на дорогах", - отметил заммэра.Бирюков уточнил, что в этом году ремонт асфальта планируется провести на Варшавском, Каширском шоссе, Садовом кольце и МКАД."Улицы, которые по износу асфальта отработали больше, чем есть на то нормативные сроки", - пояснил он.В целом, по его словам, колейность на улицах Москвы не превышает нормативно-допустимых значений, потому что в постоянном режиме находятся вся система, которая занимается эксплуатацией дорог.
https://ria.ru/20210618/restorany-1737586795.html
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россия, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), петр бирюков, москва, общество
Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью
17:30 19.06.2021 (обновлено: 21:14 19.06.2021)
Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Движение транспорта по обновленной Тверской улице, где сейчас идут работы по укладке асфальта, могут открыть в понедельник около 3 часов ночи, в целом власти Москвы
выполнили 40% работ по ремонту асфальта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Учитывая сокращение сроков, было принято решение мэром города о том, чтобы и Тверскую улицу ремонтировали сплошным покрытием, и 1-ю Тверскую-Ямскую тоже закрываем на двое суток. За эти двое суток будут проведены подготовительные работы, будут проведены мероприятия по фрезеровке и, конечно же, укладке асфальта. Полагаем, что в понедельник около 3 часов ночи мы откроем эту улицу уже обновленной", - заявил Бирюков.
Заммэра добавил, что в работе по ремонту улицы задействовано более 2,3 тысячи человек и примерно 1,4 тысячи единиц техники. Всего в этом году будет отремонтировано около 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия.
"На сегодняшний день уже примерно 40% этих работ выполнено. Работы будут выполняться на объектах, которые в соответствии с нормативными сроками должны быть отремонтированы с тем, чтобы не допустить сверхколейности на дорогах", - отметил заммэра.
Бирюков уточнил, что в этом году ремонт асфальта планируется провести на Варшавском, Каширском шоссе, Садовом кольце
и МКАД.
"Улицы, которые по износу асфальта отработали больше, чем есть на то нормативные сроки", - пояснил он.
В целом, по его словам, колейность на улицах Москвы не превышает нормативно-допустимых значений, потому что в постоянном режиме находятся вся система, которая занимается эксплуатацией дорог.