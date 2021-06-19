https://ria.ru/20210619/dvizhenie-1737730445.html

Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью

Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью - РИА Новости, 19.06.2021

Движение по обновленной Тверской планируют открыть в понедельник ночью

Движение транспорта по обновленной Тверской улице, где сейчас идут работы по укладке асфальта, могут открыть в понедельник около 3 часов ночи, в целом власти... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:30

2021-06-19T17:30

2021-06-19T21:14

россия

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Движение транспорта по обновленной Тверской улице, где сейчас идут работы по укладке асфальта, могут открыть в понедельник около 3 часов ночи, в целом власти Москвы выполнили 40% работ по ремонту асфальта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра добавил, что в работе по ремонту улицы задействовано более 2,3 тысячи человек и примерно 1,4 тысячи единиц техники. Всего в этом году будет отремонтировано около 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия."На сегодняшний день уже примерно 40% этих работ выполнено. Работы будут выполняться на объектах, которые в соответствии с нормативными сроками должны быть отремонтированы с тем, чтобы не допустить сверхколейности на дорогах", - отметил заммэра.Бирюков уточнил, что в этом году ремонт асфальта планируется провести на Варшавском, Каширском шоссе, Садовом кольце и МКАД."Улицы, которые по износу асфальта отработали больше, чем есть на то нормативные сроки", - пояснил он.В целом, по его словам, колейность на улицах Москвы не превышает нормативно-допустимых значений, потому что в постоянном режиме находятся вся система, которая занимается эксплуатацией дорог.

https://ria.ru/20210618/restorany-1737586795.html

россия

садовое кольцо (москва)

москва

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россия, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), петр бирюков, москва, общество