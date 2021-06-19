https://ria.ru/20210619/dtp-1737723808.html

Под Самарой три человека погибли в ДТП

Под Самарой три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.06.2021

Под Самарой три человека погибли в ДТП

В Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:40

2021-06-19T19:40

2021-06-19T22:47

юрий сергеев

кинельский район

самарская область

происшествия

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САРАТОВ, 19 июн — РИА Новости. В Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека, сообщил региональный главк МВД.ДТП произошло в Кинельском районе на автодороге Кинель — Богатое — Борское.Еще один человек, по предварительным данным, пострадал.Прокуратура начала проверку.На место происшествия выехали представители руководства территориального отдела внутренних дел и ГИБДД, а также кинельский межрайонный прокурор Юрий Сергеев.

https://ria.ru/20210619/dtp-1737722716.html

кинельский район

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий сергеев, кинельский район, самарская область, происшествия