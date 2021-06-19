https://ria.ru/20210619/dtp-1737723808.html
Под Самарой три человека погибли в ДТП
Под Самарой три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.06.2021
Под Самарой три человека погибли в ДТП
В Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:40
2021-06-19T19:40
2021-06-19T22:47
юрий сергеев
кинельский район
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
САРАТОВ, 19 июн — РИА Новости. В Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека, сообщил региональный главк МВД.ДТП произошло в Кинельском районе на автодороге Кинель — Богатое — Борское.Еще один человек, по предварительным данным, пострадал.Прокуратура начала проверку.На место происшествия выехали представители руководства территориального отдела внутренних дел и ГИБДД, а также кинельский межрайонный прокурор Юрий Сергеев.
https://ria.ru/20210619/dtp-1737722716.html
кинельский район
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий сергеев, кинельский район, самарская область, происшествия
Под Самарой три человека погибли в ДТП
19:40 19.06.2021 (обновлено: 22:47 19.06.2021)
В Самарской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей