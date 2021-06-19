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В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 19.06.2021
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Тульской области, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:26
2021-06-19T19:36
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Тульской области, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.По его словам, ДТП произошло на трассе М2 "Крым" в Щекинском районе области."По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Пока известно о семи пострадавших - это люди из микроавтобуса", - сказал Ярцев.Он отметил, что на месте работают полиция, МЧС, для спасения пострадавших вылетел вертолет санитарной авиации.
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тульская область, происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
19:26 19.06.2021 (обновлено: 19:36 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Тульской области, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.
По его словам, ДТП произошло на трассе М2 "Крым" в Щекинском районе области.
"По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Пока известно о семи пострадавших - это люди из микроавтобуса", - сказал Ярцев.
Он отметил, что на месте работают полиция, МЧС, для спасения пострадавших вылетел вертолет санитарной авиации.
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