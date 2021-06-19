https://ria.ru/20210619/dtp-1737722716.html

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 19.06.2021

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Тульской области, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:26

2021-06-19T19:26

2021-06-19T19:36

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Тульской области, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.По его словам, ДТП произошло на трассе М2 "Крым" в Щекинском районе области."По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Пока известно о семи пострадавших - это люди из микроавтобуса", - сказал Ярцев.Он отметил, что на месте работают полиция, МЧС, для спасения пострадавших вылетел вертолет санитарной авиации.

https://ria.ru/20210619/avariya-1737685989.html

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия