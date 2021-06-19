https://ria.ru/20210619/dorogi-1737652727.html

Найдено решение проблемы дураков на дорогах

Найдено решение проблемы дураков на дорогах - РИА Новости, 19.06.2021

Найдено решение проблемы дураков на дорогах

В летний период россияне начинают чаще ездить на автомобилях и чаще попадают в конфликтные ситуации. Как их избежать, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T02:00

2021-06-19T02:00

2021-06-19T10:55

сергей радько

россия

автомобили

авто

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В летний период россияне начинают чаще ездить на автомобилях и чаще попадают в конфликтные ситуации. Как их избежать, объяснил в интервью радио Sputnik автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько.В пробках, которые возникают на дорогах во время массового выезда людей на дачу и на природу, некоторые водители очень нервно реагируют на действия других автомобилистов. Они начинают вести себя по хамски: подрезать другие машины, гудеть, резко тормозить. В таких ситуациях, как правило, виноваты оба водителя, поэтому нужно стараться не давать повода для разборок, отметил эксперт. Автоюрист посоветовал не вступать в дискуссию с автохамами, даже если их действия поставили вас в сложную ситуацию.В крайнем случае, можно слегка погудеть, чтобы привлечь внимание и показать другому водителю, что он был неправ, посоветовал юрист.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/lekarstva-1736679089.html

россия

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2021

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сергей радько, россия, автомобили, авто, общество