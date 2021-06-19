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Найдено решение проблемы дураков на дорогах
Найдено решение проблемы дураков на дорогах - РИА Новости, 19.06.2021
Найдено решение проблемы дураков на дорогах
В летний период россияне начинают чаще ездить на автомобилях и чаще попадают в конфликтные ситуации. Как их избежать, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T02:00
2021-06-19T10:55
сергей радько
россия
автомобили
авто
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В летний период россияне начинают чаще ездить на автомобилях и чаще попадают в конфликтные ситуации. Как их избежать, объяснил в интервью радио Sputnik автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько.В пробках, которые возникают на дорогах во время массового выезда людей на дачу и на природу, некоторые водители очень нервно реагируют на действия других автомобилистов. Они начинают вести себя по хамски: подрезать другие машины, гудеть, резко тормозить. В таких ситуациях, как правило, виноваты оба водителя, поэтому нужно стараться не давать повода для разборок, отметил эксперт. Автоюрист посоветовал не вступать в дискуссию с автохамами, даже если их действия поставили вас в сложную ситуацию.В крайнем случае, можно слегка погудеть, чтобы привлечь внимание и показать другому водителю, что он был неправ, посоветовал юрист.
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сергей радько, россия, автомобили, авто, общество
Найдено решение проблемы дураков на дорогах
02:00 19.06.2021 (обновлено: 10:55 19.06.2021)
 
CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
CC0 / DarkoStojanovic /

Автоюрист рассказал, как избежать автомобильного хамства

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В летний период россияне начинают чаще ездить на автомобилях и чаще попадают в конфликтные ситуации. Как их избежать, объяснил в интервью радио Sputnik автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько.
В пробках, которые возникают на дорогах во время массового выезда людей на дачу и на природу, некоторые водители очень нервно реагируют на действия других автомобилистов. Они начинают вести себя по хамски: подрезать другие машины, гудеть, резко тормозить. В таких ситуациях, как правило, виноваты оба водителя, поэтому нужно стараться не давать повода для разборок, отметил эксперт.

"Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника. Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила. В таком случае вероятность оказаться втянутым в конфликт будет гораздо ниже, потому что у хама на дороге не будет повода затеять перепалку и вступить в конфликт", — сказал Радько.

Автоюрист посоветовал не вступать в дискуссию с автохамами, даже если их действия поставили вас в сложную ситуацию.

"Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. На самом деле, лучше вообще не реагировать, потому что часто бывает, что справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию, мы на нее отвечаем и далее ситуация прогрессирует и кончается конфликтом", — объяснил автоэксперт.

В крайнем случае, можно слегка погудеть, чтобы привлечь внимание и показать другому водителю, что он был неправ, посоветовал юрист.
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