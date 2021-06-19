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https://ria.ru/20210619/dollar-1737661629.html
Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара - РИА Новости, 19.06.2021
Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах и золотовалютных резервах, потому что один из основных экспортных товаров — нефть —... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:38
2021-06-19T13:43
россия
акра
михаил сухов
экономика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах и золотовалютных резервах, потому что один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в этой валюте, заявил в беседе с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.Банк России в 2020 году снизил долю евро (29,2%), доллара (21,2%) и фунта стерлингов (6,3%) в международных резервах страны в пользу золота (23,3%), юаня (12,8%) и прочих валют. Уход от доллара происходит не только в резервах, но и торговле: доля доллара в расчетах за российский экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, а по итогам четвертого квартала — до 48,3%."Снижение доли доллара США оправдано в силу того, что ЗВР в целом должны отражать валютные транзакции резидентов, связанные с расчетами с их торговыми партнерами. Доля США как торгового партнера в торговле с Россией невелика — 3,2% от всего экспорта в 2018 году", — отметил Сухов."Однако отказ от доллара США вряд ли возможен в силу того, что один из основных экспортных товаров России — нефть — котируется на внешних рынках в американской валюте. Если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру, то создадутся дополнительные предпосылки для отказа от доллара США как валюты для ЗВР", — полагает собеседник агентства.По его мнению, повысить долю рубля в торговле может привлечение нерезидентами капитала на российском рынке и использование полученных рублей для торговых операций. "Наглядным примером является Азиатская инициатива по развитию долговых рынков в национальной валюте (Asian Bond Market Initiative), запущенная в 2002-м и объединяющая Китай, Японию и Южную Корею, целью которой, в том числе, было повышение роли региональных валют", — считает Сухов.Он также отметил, что снижение зависимости расчетов от доллара — это тема межстрановой повестки и многочисленных инициатив, которые неизбежно дадут эффект в пользу снижения зависимостей стран — участниц международной торговли от доллара. Наиболее реалистично, на его взгляд, вести речь о снижении зависимости от доллара на площадках стран, близких к России по характеру исторических хозяйственных связей, а также в зоне стран БРИКС.
https://ria.ru/20210610/dollar-1736387662.html
https://ria.ru/20210404/dollar-1603813801.html
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россия, акра, михаил сухов, экономика
Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:38 19.06.2021 (обновлено: 13:43 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава АКРА объяснил, почему Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах и золотовалютных резервах, потому что один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в этой валюте, заявил в беседе с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Банк России в 2020 году снизил долю евро (29,2%), доллара (21,2%) и фунта стерлингов (6,3%) в международных резервах страны в пользу золота (23,3%), юаня (12,8%) и прочих валют. Уход от доллара происходит не только в резервах, но и торговле: доля доллара в расчетах за российский экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, а по итогам четвертого квартала — до 48,3%.
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"Снижение доли доллара США оправдано в силу того, что ЗВР в целом должны отражать валютные транзакции резидентов, связанные с расчетами с их торговыми партнерами. Доля США как торгового партнера в торговле с Россией невелика — 3,2% от всего экспорта в 2018 году", — отметил Сухов.
"Однако отказ от доллара США вряд ли возможен в силу того, что один из основных экспортных товаров России — нефть — котируется на внешних рынках в американской валюте. Если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру, то создадутся дополнительные предпосылки для отказа от доллара США как валюты для ЗВР", — полагает собеседник агентства.
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По его мнению, повысить долю рубля в торговле может привлечение нерезидентами капитала на российском рынке и использование полученных рублей для торговых операций. "Наглядным примером является Азиатская инициатива по развитию долговых рынков в национальной валюте (Asian Bond Market Initiative), запущенная в 2002-м и объединяющая Китай, Японию и Южную Корею, целью которой, в том числе, было повышение роли региональных валют", — считает Сухов.
Он также отметил, что снижение зависимости расчетов от доллара — это тема межстрановой повестки и многочисленных инициатив, которые неизбежно дадут эффект в пользу снижения зависимостей стран — участниц международной торговли от доллара. Наиболее реалистично, на его взгляд, вести речь о снижении зависимости от доллара на площадках стран, близких к России по характеру исторических хозяйственных связей, а также в зоне стран БРИКС.
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