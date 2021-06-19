https://ria.ru/20210619/dokhody-1737689355.html

Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году

Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году - РИА Новости, 19.06.2021

Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:26

2021-06-19T14:26

2021-06-19T14:45

единая россия

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности."Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан", - заявил он на съезде "Единой России".

https://ria.ru/20210525/bednost-1733753029.html

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2021

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единая россия, россия, владимир путин, общество