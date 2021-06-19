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Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году
Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году - РИА Новости, 19.06.2021
Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:26
2021-06-19T14:45
единая россия
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности."Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан", - заявил он на съезде "Единой России".
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единая россия, россия, владимир путин, общество
Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году
14:26 19.06.2021 (обновлено: 14:45 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" в Китае
Президент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС Сюйдапу в Китае - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин призвал объединить усилия, чтобы повысить доходы россиян до 2026 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.
"Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан", - заявил он на съезде "Единой России".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на открытии VII Общероссийского гражданского форума Настоящее будущее в Москве. 30 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 02:52
Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки
 
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