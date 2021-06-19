https://ria.ru/20210619/dokhody-1737689355.html
Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году
Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году - РИА Новости, 19.06.2021
Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:26
2021-06-19T14:26
2021-06-19T14:45
единая россия
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732942785_434:352:2833:1701_1920x0_80_0_0_d8158671dae703e497ebad8aa9215aae.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности."Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан", - заявил он на съезде "Единой России".
https://ria.ru/20210525/bednost-1733753029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732942785_502:176:2833:1924_1920x0_80_0_0_ac557a11f38810fb40e395a01a281588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, россия, владимир путин, общество
Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году
14:26 19.06.2021 (обновлено: 14:45 19.06.2021)
Путин призвал объединить усилия, чтобы повысить доходы россиян до 2026 года