https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость

"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость - РИА Новости, 19.06.2021

"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость

В мировых столицах продолжают искать ответ на вопрос: для чего, вообще, нужна была Байдену встреча с Путиным? Что Америка на самом деле хотела от России? В... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:03

россия

джо байден

владимир путин

китай

сша

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В мировых столицах продолжают искать ответ на вопрос: для чего, вообще, нужна была Байдену встреча с Путиным? Что Америка на самом деле хотела от России? В Японии, например, убеждены, что американский президент очень хотел обсудить с Путиным Китай — и именно это стало главной причиной встречи. И надо сказать, что наши восточные соседи близки к истине."Байдену лучше не встревать в отношения между Китаем и Россией" — с таким заголовком вышла вчера главная китайская газета "Жэньминь жибао": "Байден пытается в очередной раз перенести ответственность за причиненный вред России на плечи КНР, это большая политическая иллюзия". А "Хуаньцю шибао" оказалась еще откровенней: "Байден пытается рассорить Россию и Китай, унижая Россию":"На пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден изо всех сил пытался посеять смуту в российско-китайских отношениях, заявив, что "Россия находится в очень сложной ситуации. Ее давит Китай".Предположительно, Байден постеснялся говорить подобную чушь во время очной встречи с Путиным. Если бы он это сделал, Путин, вероятно, прямо опроверг бы его слова. Потому что подобная необоснованная провокация призвана унизить логичность суждений россиян и рассматривает одну из самых могущественных стран мира как глупое государство".В Пекине не сгущают краски: Байден действительно попытался разыграть китайскую карту. То, что Байден поднимал китайскую тему на переговорах с Путиным, косвенно подтвердила и замгоссекретаря Виктория Нуланд: "Президент ясно дал понять, что России нужно серьезно задуматься, хочет ли она усиливать свою зависимость от Китая с учетом ожиданий Пекина на мировой арене".Да и сам Байден после завершения саммита дважды высказался на тему России и Китая. Сначала — отвечая на вопрос о холодной войне между США и Россией:"Я думаю, что последнее, чего он (Путин. — Прим. ред.) сейчас хочет, — это холодной войны. Не буду его здесь цитировать, считаю это неуместным, но позвольте мне задать риторический вопрос: вот у вас граница с Китаем во много тысяч километров. Китай движется вперед, одержимый целью стать мощнейшей экономикой и сильнейшей армией в мире.Вы находитесь в ситуации, когда ваша экономика испытывает трудности и вам приходится действовать более агрессивно, добиваясь ее роста. А вы… В общем, я не думаю, что он хочет холодной войны с США".То есть Путину не до США — у него растущий Китай под боком. Потом, уже у трапа самолета, Байден продолжил свою мысль:"Россия сейчас в очень-очень сложной ситуации. Китай на нее давит. Она отчаянно хочет остаться мировой державой. Вы все пишете, и это справедливо: "Байден уже дал Путину то, что тот хотел: легитимность, возможность стоять на мировой сцене вместе с президентом Соединенных Штатов". Они отчаянно хотят… быть актуальными.У них есть… Они не хотят быть, знаете, как некоторые критики подмечают и говорят, "Верхней Вольтой с ядерными ракетами". Это важно. Как я понял, это важно для всех мировых лидеров, откуда бы они ни были. Им важно, как их воспринимают, какое место в мире они занимают. Это важно для них и с точки зрения внутренней поддержки".Тут конструкция чуть более сложная: Путину важно быть одним из мировых лидеров, потому что это обеспечивает ему поддержку внутри страны. Но России что-то надо делать с Китаем — без помощи Запада тут не обойтись?Вот на такой "гениальный" геополитический анализ на полном серьезе делает ставку Джо Байден, начавший свою политическую карьеру в тот год, когда Никсон с помощью Киссинджера совершил свой китайский трюк: прилетел к Мао (который в реальности и был инициатором установления контактов между двумя странами), а уже потом отправился к встревоженному китайско-американским сближением Брежневу. И вот сейчас Байден хочет сделать все наоборот: поговорить с Путиным о Китае для того, чтобы напугать Си Цзиньпина. Удивительная наивность.И не только потому, что нынешний расклад (как на мировой арене в целом, так и в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин) принципиально отличается от расклада полувековой давности, а потому, что Путин еще накануне саммита прямым текстом сказал все, что он об этом думает:"— Я Вам скажу совсем откровенно — можно я откровенно скажу?— Да.— Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И Ваши вопросы тоже связаны с этим... Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединенных Штатах".Это было сказано в интервью американскому телеканалу NBC, в ходе которого корреспондент Кир Симмонс задал российскому президенту целых семь вопросов о российско-китайских отношениях и Китае. В том числе и об "угрожающих России китайских авианосцах". И после всего этого Байден все равно пытается разыграть китайскую карту.Американцы такие глупые — или такие наглые? Они не понимают, что в Москве и Пекине смеются над их попытками вбить клин или, как пишут американцы, "расширить трещины" в российско-китайских отношениях? Не понимают, что каждый раз, когда американцы пытаются пугать русских "китайской угрозой", мы лишний раз убеждаемся в правильности курса на стратегическое партнерство с КНР? И понимаем, что не от хорошей жизни Штаты прибегают к подобным "хитрым ходам" — уж больно наивна ставка на раскол России и Китая.Тем не менее в Штатах действительно в это верят. Еще бы, если местное экспертное сообщество десятилетиями убеждало собственных политиков (да и весь мир) что у России и Китая не может быть ничего "всерьез и надолго", ведь между ними слишком большие и неустранимые противоречия. В доказательство приводились и свидетельства российской китаефобии: мол, в России очень боятся Китая, его экономической и демографической экспансии. А в Китае, дескать, очень хотят отомстить России за годы унижений и потерю Дальнего Востока — так что медведь и панда никогда не будут парой.Да, в последние годы в Штатах постепенно начинают прозревать насчет природы российско-китайских отношений, хотя понимание России все равно находится на очень низком уровне, но старое мышление не сдает позиции в "вашингтонском болоте" (что само по себе является важным признаком заката американского глобального проекта). Если только захотим — если не разрушим, то как минимум ослабим российско-китайский альянс. Смогли же мы построить Европу, которая слишком заигралась с Поднебесной!Тут все наивно: даже Европу не удастся подписать на антикитайскую линию. Да, главной целью европейской поездки Байдена было выстраивание антикитайского альянса, но согласие НАТО считать Китай "проблемой системного характера" не означает отказа стран ЕС от совместных стратегических проектов с Пекином. То есть даже своих союзников Штаты не смогут убедить пожертвовать отношениями с чрезвычайно важной для них Поднебесной, что уж говорить о России, у которой с Китаем совместные планы поистине космического масштаба. И речь не о совместной лунной станции (которая тоже будет), а о преобразовании миропорядка как такового. Да, на меньшее русские с китайцами не согласны — поэтому все существующие между нами локальные разногласия, противоречия, споры, трения меркнут на фоне того, что нас объединяет. И никакие попытки поссорить двух действительно доверяющих друг другу соседей не будут успешными — напротив, они лишь убедят нас в том, что пугать нас друг другом может только враг. Общий враг.

https://ria.ru/20210617/vstrecha-1737356199.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/ssha-1737455287.html

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345017.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/mid-1737478358.html

https://ria.ru/20210615/kitay-1736978090.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, джо байден, владимир путин, китай, сша, авторы