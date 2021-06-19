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В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета
В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета - РИА Новости, 19.06.2021
В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета
Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:39
2021-06-19T10:45
жесткая посадка самолета в кузбассе
россия
l-410
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Петренко.Она добавила, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата ведомства. Ход расследования поставлен на контроль.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, l-410, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета
10:39 19.06.2021 (обновлено: 10:45 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНа месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области. Стоп-кадр видео
На месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости
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СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в Кузбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Петренко.
Она добавила, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата ведомства. Ход расследования поставлен на контроль.
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Жесткая посадка самолета в КузбассеРоссияL-410Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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