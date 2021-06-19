https://ria.ru/20210619/delo-1737671864.html

В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета

В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета - РИА Новости, 19.06.2021

В Кузбассе возбудили дело после жесткой посадки самолета

Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:39

2021-06-19T10:39

2021-06-19T10:45

жесткая посадка самолета в кузбассе

россия

l-410

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Петренко.Она добавила, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата ведомства. Ход расследования поставлен на контроль.

https://ria.ru/20210619/samolety-1737670852.html

россия

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жесткая посадка самолета в кузбассе, россия, l-410, следственный комитет россии (ск рф), происшествия