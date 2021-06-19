https://ria.ru/20210619/braziliya-1737735472.html

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч - РИА Новости, 20.06.2021

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч

Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-19T22:39

2021-06-19T22:39

2021-06-20T00:02

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587540693_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_4912632a18afd6e61d03b270a69af9d7.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter."Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.Он также выразил соболезнования друзьям и близким погибших.По данным минздрава, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за минувшие сутки на 82 288, скончался 2301 человек. Общее число заражений составляет 17 883 750, число жертв коронавируса достигло 500 800.

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире, бразилия