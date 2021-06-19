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Распространение коронавируса
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В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч - РИА Новости, 20.06.2021
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-19T22:39
2021-06-20T00:02
коронавирус covid-19
в мире
распространение коронавируса
бразилия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter."Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.Он также выразил соболезнования друзьям и близким погибших.По данным минздрава, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за минувшие сутки на 82 288, скончался 2301 человек. Общее число заражений составляет 17 883 750, число жертв коронавируса достигло 500 800.
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коронавирус covid-19, в мире, бразилия
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
22:39 19.06.2021 (обновлено: 00:02 20.06.2021)
 
© AP Photo / Bruna PradoВолонтеры распыляют дезинфицирующее средство в трущобах Санта-Марта в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Волонтеры распыляют дезинфицирующее средство в трущобах Санта-Марта в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Bruna Prado

В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter.
"Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.
Он также выразил соболезнования друзьям и близким погибших.
По данным минздрава, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за минувшие сутки на 82 288, скончался 2301 человек. Общее число заражений составляет 17 883 750, число жертв коронавируса достигло 500 800.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреБразилия
 
 
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