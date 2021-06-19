https://ria.ru/20210619/braziliya-1737735472.html
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч - РИА Новости, 20.06.2021
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-19T22:39
2021-06-19T22:39
2021-06-20T00:02
коронавирус covid-19
в мире
распространение коронавируса
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587540693_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_4912632a18afd6e61d03b270a69af9d7.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter."Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.Он также выразил соболезнования друзьям и близким погибших.По данным минздрава, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за минувшие сутки на 82 288, скончался 2301 человек. Общее число заражений составляет 17 883 750, число жертв коронавируса достигло 500 800.
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587540693_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b6e332c2c76284f07143fe6ccc2850ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире, бразилия
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
22:39 19.06.2021 (обновлено: 00:02 20.06.2021)
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бразилия
перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter
.
"Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.
Он также выразил соболезнования друзьям и близким погибших.
По данным минздрава, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за минувшие сутки на 82 288, скончался 2301 человек. Общее число заражений составляет 17 883 750, число жертв коронавируса достигло 500 800.